Io ho perso il mio Igor Ragazzi | non sfidate i vostri limiti L' appello del

Tumori : il premio “Premio Speciale personaggio dell’anno 2018” a Paolo Ascierto : Importante riconoscimento assegnato al Prof. Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di Napoli. Il ricercatore napoletano ha vinto il “premio Speciale Personaggio dell’anno 2018”, nell’ambito del “premio letterario Leggi in salute Angelo Zanibelli”, giunto alla sesta edizione e consegnato recentemente a Roma presso la ...

LA VITA PROMESSA - Luisa Ranieri : “Il mio è un personaggio incredibile!” : Grande successo Auditel per le prime due puntate de La VITA PROMESSA. La fiction di Rai 1 che racconta la drammatica vicenda di Carmela e della sua famiglia ha totalizzato nella prima puntata 4.904.000 telespettatori (share 23,52%) e nella seconda ben 5.708.000, salendo rispetto all’episodio d’esordio e raggiungendo uno share del 26,12%. Grande soddisfazione dunque per gli ascolti di questa produzione diretta da Ricky Tognazzi. E ...

Poliziotto in coma dopo un incidente - la compagna : "Io e mio figlio abbiamo perso tutto" : "Qui in Italia non ci sono posti all'altezza per poterlo curare veramente", denuncia la compagna di Fabio Graziano parlando...

In ricordo della duchessa Borgia il premio a 3 personalità : ... alle ore 19, all'interno della sala convegni del Seminario diocesano di Bisceglie , via Seminario, con il riconoscimento alla cultura e scienza "premio Internazionale duchessa Lucrezia Borgia". Per ...

Non dirlo al mio capo 2 : Lino Guanciale parla del suo personaggio : Lino Guanciale in Non dirlo al mio capo 2: anticipazioni Grande successo per la prima puntata di Non dirlo al mio capo 2 seguita da 4.770.000 telespettatori pari al 22,4 % di share. La fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale non ha tradito le attese: i nuovi personaggi sono già entrati nel cuore dei telespettatori. Lino Guanciale in Non dirlo al mio capo 2 interpreta la parte di un cinico avvocato, Enrico Vinci. Nella seconda stagione ...

'Il cantiere ha cancellato il mio bar : costretto a licenziare venti persone' : Da giugno ad oggi è stato già costretto a lasciare a casa dieci dipendenti, se le cose non cambieranno al più presto altri dieci, cioè la totalità degli addetti, perderanno il lavoro. 'Chicco d'Oro', ...

"Ho perso 30 chili in tre mesi per realizzare il mio sogno" : Io non conosco la musica ma suono la chitarra e la tastiera nei miei spettacoli solo guardando dove mette le dita lei. Com'è il tributo che da maggio porti in giro con gli Artpop? È uno spettacolo ...

Non Dirlo al Mio Capo 2 : tutti i personaggi : Non Dirlo al Mio Capo 2 Lo studio legale Vinci è un universo variopinto, abitato da personaggi un po’ sopra le righe, che portano avanti il loro lavoro cercando di tenere a bada le proprie incasinate vite private. Ma lavoro e privato si mescolano troppo spesso, ed infatti anche nella seconda stagione di Non Dirlo al Mio Capo ci saranno diversi intrighi amorosi, che nasceranno e “scoppieranno” nelle stanze dello studio. ...

Non dirlo al mio capo 2 - personaggi imperfetti tra triangoli amorosi - bugie e disagio giovanile : Da giovedì 13 settembre sei prime serate per 12 nuovi episodi su Rai1: torna Non dirlo al mio capo la fiction campione d’ascolti della scorsa stagione televisiva prodotta da LuxVide in collaborazione con Rai Fiction. La protagonista è sempre lei, Vanessa Incontrada alias Lisa, madre lavoratrice costretta a nascondere prima i figli e adesso una abilitazione mancata al suo capo (di cui è innamorata). Svelata una bugia quindi se ne presenta ...

Cast e personaggi di Non Dirlo al Mio Capo 2 con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada - trame 13 settembre : Il Cast e personaggi di Non Dirlo al Mio Capo 2 debuttano stasera, 13 settembre, su Rai1, per un totale di sei puntate. La storia riparte dallo studio Vinci, dove avevamo lasciato Enrico in preda al ritorno di Nina, sua moglie, di cui Lisa non sapeva assolutamente nulla. La seconda stagione, la nostra protagonista è ancora lì, a lavorare fianco a fianco con l'uomo di cui è ancora innamorata e con un'altra bugia in serbo. Per diventare socia, è ...

ALESSANDRO TERSIGNI/ Dal Grande Fratello a Il Paradiso delle Signore 3 : "Il mio personaggio mi assomiglia" : ALESSANDRO TERSIGNI veste i panni del pubblicitario Vittorio Conti nella soap Il Paradiso delle Signore 3, in onda a partire da oggi su Raiuno a partire dalle ore 15:30.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 08:05:00 GMT)

Sergio Rubini : 'Il mio personaggio non è un Don Chisciotte - la sua battaglia non è inutile' : Dieci minuti d'applausi hanno accolto la proiezione al Lido di "Il bene mio" di Pippo Mezzapesa, in uscita il 4 ottobre che mette in scena la scelta di Elia, interpretato da Sergio Rubini, che ha ...