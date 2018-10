Enrico Esposito | i tweet omofobi e sessisti del vicecapo dell’ufficio legislativo del

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Ci sono icontro i “ricchioni” di settembre 2013 e gennaio 2016. Poi quelli sull’omosessualità di Dolce e Gabbana, su Vladimir Luxuria che “dovrebbe stare in galera” o su Micaela Biancofiore, “una mignotta in quota rosa”, oltre ad altre affermazioni sessiste o omofobe. Tutti compaiono sul profilo di, avvocato da alcuni mesi nominatodel Ministero dello Sviluppo Economico guidato da Luigi Di Maio. A pubblicare gli screenshot delle dichiarazioni è stato L’Espresso, mentre ora i deputati Pd Emanuele Fiano e Maria Elena Boschi chiedono al vicepremier M5s di prendere provvedimenti. Fiano definisce i“indecorosi e offensivi”, mentre la Boschi scrive: “Altro che pari opportunità, qui manca anche il rispetto umano. Chi dice cose simili non è degno di lavorare per il ...