Titoli di Stato | lo spread Btp Bund risale sopra 300 punti

Ancora vendite sui Titoli di Stato italiani - spread a 313 punti base : Anche il ministro dell'Economia Giovanni *Tria , stamane in audizione sulla nota di aggiornamento al DEF alla Camera, ha espresso l'auspicio di un confronto costruttivo in Europa sulla manovra. In ...

Titoli di Stato - cosa sono e come funzionano i Cir : rendimenti esentasse e deduzione al 23% : Un documento all’esame del Mef svela lo strumento dei Conti individuali di risparmio (Cir) per rilanciare l’acquisto dei bond governativi e portare i risparmiatori a investire in infrastrutture. Per chi conserva i nuovi Titoli fino a a scadenza ci sarà la non imponibilità dei rendimenti e la non pignorabilità. Il progetto prevede somme investibili in Cir fino a 3mila euro annui e non più di 90mila euro complessivi...

Spread - “la Bce studia nuova operazione di acquisti per limitare l’aumento dei tassi sui Titoli di Stato” : Una nuova operazione di stimolo monetario, sul modello di quelle – “Operation twist” – messe in campo dalla Fed nel 1961 e nel 2011 per stabilizzare il mercato dei titoli di Stato. E’ questo, secondo il sito specializzato Market News, il piano allo studio della Banca centrale europea per continuare a calmierare gli Spread dopo la fine del quantitative easing, il programma di acquisto di bond iniziato nel marzo 2015 ...

Titoli Stato : spread sotto i 280 punti nei primi scambi : Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 278 punti nelle prime contrattazioni, contro i 284 punti della chiusura di ieri. I mercati guardano sempre con preoccupazione all'alta tensione tra Bruxelles e ...

Turchia - inflazione al galoppo affossa lira e Titoli di Stato : Vola l'inflazione in Turchia che, a settembre, tocca il valore più alto degli ultimi 15 anni. I prezzi al consumo di Ankara sono schizzati al 24,5% su base annua, dopo aver raggiunto il livello del 17,...

Titoli Stato : spread si restringe e va sotto 290 in primi scambi : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si restringe e scende sotto quota 290 nei primi scambi. Il differenziale tra i rendimenti di Btop e Bund è a quota 288, dopo aver raggiunto ieri i 304 punti, il top ...

Rendimenti e spread dei Titoli di Stato italiani tornano a salire : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...

Titoli di Stato : lo spread apre in forte rialzo sopra i 295 punti : ... Giovanni Tria, che oggi non parteciperà alla riunione dell'Ecofin per poter lavorare al bilancio, dopo la definizione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.

Alta tensione sui Titoli di Stato - volano i tassi a breve scadenza : Alcuni grossi fondi di investimento, tra cui Blackrock e Fidelity, avevano scommesso sulla linea Tria ed erano tornati in queste settimane a comprare BTp scommettendo che, nel braccio di ferro sul deficit, avrebbe prevalso la linea del Tesoro. L’esito della partita è Stato esattamente l’opposto di quello che si aspettavano...

Manovra - spread Btp-Bund a 261 punti base. Rendimento dei Titoli di Stato sale al 3% : All’indomani dell’approvazione del Def in Consiglio dei ministri, lo spread apre a 238 punti base, in linea con la chiusura registrata ieri. Ma dopo i primi scambi il differenziale tra Btp e Bund tedeschi schizza a quota 261, salendo di 20 punti rispetto a ieri e con un Rendimento al 3,074%. E Piazza Affari apre in rosso, a -2%: l’indice Ftse Mib perde il 2,2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del ...

Allarme azzurro sul deficit : "Titoli di Stato a rischio" : 1,6, 2,4, 3, col ministro dell'Economia, ultimo garante del nostro Paese sui mercati, minacciato pubblicamente dalla maggioranza e dallo spread. Avanti così e salta il tavolo'. Un appello alla ...

Gli investitori esteri tornano a comprare Titoli di Stato italiani : Teleborsa, - Gli investitori esteri tornano ad acquistare titoli di Stato italiani . Dai dati sulla bilancia dei pagamenti contenuti nel supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia ...