Taverna | madre sfrattata da sindaca Raggi Ultime notizie | “La mia famiglia è povera | non

La madre della senatrice Taverna abita in una casa popolare. La sindaca Raggi : “Indagheremo” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, annuncia un’indagine sul caso della madre della senatrice Paola Taverna assegnataria di un alloggio popolare, senza averne più diritto secondo gli uffici del Campidoglio. «Questo caso l’ho appreso dalla stampa- dice la sindaca -: la senatrice Taverna mai si è permessa di chiamare l’amministrazione o me, e lo sott...

La senatrice M5s Taverna : "L'alloggio popolare di mia madre? Ne ha diritto. La mia è una famiglia povera" : Mentre sul Movimento 5 Stelle piovono accuse di esercitare una "doppia morale" e la sindaca Raggi assicura che rispetterà le regole, la senatrice Paola Taverna continua a difendere il diritto di sua madre a vivere nell'alloggio popolare in cui abita da anni. Secondo il Campidoglio l'anziana signora non avrebbe più i requisiti per vivere nell'appartamento e, per questa ragione ha fatto partire una procedura di decadenza del diritto ...

La madre della senatrice M5s Taverna vive in un alloggio popolare senza averne diritto. Raggi : "Non lo sapevo. Rispetteremo leggi" : Tra le persone che vivono in una casa popolare a Roma senza averne, secondo il Campidoglio, diritto, c'è anche la mamma della senatrice M5s Paola Taverna. Come ha spiegato Repubblica, la signora vive in un appartamento Ater da molti anni. Dal momento che la famiglia - e, quindi, anche la figlia Paola - possiede altri immobili, non potrebbe abitarci più. La vicenda, che sta mettendo in imbarazzo la giunta 5 Stelle della capitale, ha ...

