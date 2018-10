Internazionale a Ferrara | presidio a sostegno di Mimmo Lucano

notizie.tiscali

: Gipi in piazza della Cattedrale a Ferrara legge i nomi delle trentamila persone morte dal 1993 a oggi nel viaggio v… - Internazionale : Gipi in piazza della Cattedrale a Ferrara legge i nomi delle trentamila persone morte dal 1993 a oggi nel viaggio v… - bancaetica : In diretta dal Festival di Internazionale a Ferrara: @ubiggeri inizia l'incontro raccontando il progetto Mediterran… - Radio3tweet : Attivisti di tutto il mondo unitevi, il tema di oggi di @radio3mondo in diretta alle 16.45 dal @Internazfest in con… -

(Di sabato 6 ottobre 2018), askanews, - "Siamo qui per far sentire la nostra vicinanza a, a questa Italia che si sta spostando verso Riace per dire che la Legge Bossi-Fini e una legge balorda e che in ...