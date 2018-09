Eventi | escursioni | incontri meravigliosi | domani una domenica targata AIGAE in tutto il

meteoweb.eu

: Eventi Venetando - Passeggiate, escursioni e serate a tema - eventivenetando : Eventi Venetando - Passeggiate, escursioni e serate a tema - eventivenetando : Passeggiate, escursioni e serate a tema - saperesapori : Dalla Notte dei Ricercatori all'enogastronomia: escursioni e visite ... - ParmaToday -

(Di sabato 29 settembre 2018) L’Italia è bella, ricca di archeologia, geologia. Il nostro Paese ha 24 Parchi Nazionali, aree protette, è terzo al mondo per numero di Geoparchi Unesco, tante storie che cerchiamo sempre di raccontarvi con amore. L’Italia ha anche il più alto numero di Siti Unesco in assoluto. L’Italia è Patrimonio dell’Umanità per bellezza, natura, storia, cultura.ancora unainil Paese con tanti. Ecco gli appuntamenti in programma: “nelle Marche – riporta una nota – le Guide Ambientalistiche condurranno nei luoghi della Memoria. Escursione straordinaria nel cuore dei boschi e lungo i sentieri percorsi dai giovani ascolani durante la resistenza. E tutti potranno percorrere e vedere tali sentieri. Le Guidecondurranno esattamente al luogo della cruenta battaglia finale tra ...