Mario Ciancio socio di Cosa Nostra Ultime notizie mafia | Fava

Catania : il Tribunale - ha sequestrato i beni dell'editore Mario Ciancio : La Direzione Distrettuale Antimafia di Catania , ha chiesto alla Sezione Misure di prevenzione del locale Tribunale l'emissione di un decreto di sequestro e confisca , in relazione ad una serie di beni ...

Mario Ciancio - il suo potere c’è ed è dappertutto. Ora restituisca a Catania quel che le ha tolto : Credo che corresse l’anno 1997. Ero a Catania perché dovevo scrivere un reportage per un giornale e organizzare una puntata di una serie per Telemontecarlo. “Dentro il delitto”, si chiamava la trasmissione. E quella puntata sarebbe stata dedicata all’assassinio mafioso di Giuseppe Fava. Composi da telefono fisso il numero del quotidiano La Sicilia e chiesi di lui. Mi rispose subito, inaspettatamente. Come tutti gli “ex” del mensile I Siciliani ...