Pillolina blu del viagra | o quella gialla del Cialis | per evitare brutte figure a letto

(Di mercoledì 26 settembre 2018) L’ansia da prestazione, o anche una vera e propria disfunzione erettile creano problemi all’interno della coppia ( sopratutto all’autostima dell’uomo). Molte volte si tratta di problemi riconducibili a stati di ansia, di nervosismo, ma anche di problemi all’interno della coppia, che poco hanno a che fare con problemi fisici. Altre volte, invece, qualche problemino potrebbe esserci. Sentito il proprio medico, un urologo, ci si potrebbe affidare a rimedi riconosciuti dalla medicina, come curativi. In altre occasioni – sempre sentendo il proprio medico, qualcosa di ormai consolidato nelle moderne abitudini, che funzionano, ma che non sono esenti di controindicazioni. Deficit erettile: incapacità di raggiungere e mantenere un’erezione del pene atta a permettere una prestazione sessuale. Capita fisiologicamente, in alcuni soggetti. E’ ...