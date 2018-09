Caso Force Blue | Briatore indagato per corruzione | ai domiciliari commercialista ed ex

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) Arrestiper Andrea Parolini,di Flavio, e l’ex direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini. La guardia di finanza ha eseguito le misure questa mattina. L’accusa è di. Per la stessa vicenda è ancheFlavio. Secondo l’accusa, il professionista avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di “ammorbidire” la posizione diper la maxi-evasione fiscale legata al suo yacht, il. Per cui l’imprenditore il 10 febbraio scorso è stato condannato in appello a un 1 anno e sei mesi. L’inchiesta nasce dal procedimento in cui l’imprenditore è accusato insieme ad altre quattro persone di reati fiscali legati al noleggio dello yachtche fu sequestrato dalla Guardia di Finanza nel maggio 2010 al largo della Spezia mentre a bordo c’era la ...