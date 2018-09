Il governo di Panama ha bloccato l’Aquarius

Migranti - Panama blocca Aquarius 2 : Salvini nega pressioni governo/ 'Panama non so neanche che prefisso ha' : Aquarius 2 salva 50 Migranti e Salvini rilancia "denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari'. Ultime notizie, bufera Pd contro De Luca.

Aquarius - Panama blocca la nave <br>"Pressioni dal governo italiano" : L'autorità marittima di Panama ha comunicato alla Ong Sos Méditerranée di aver revocato l'iscrizione dai propri registri della nave Aquarius, tornata recentemente in mare aperto con l'obiettivo di occuparsi di operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere - che offre assistenza medica a bordo della Aquarius - si sono dette "sconvolte dall'annuncio da parte dell'Autorità marittima di ...

Panama revoca l'iscrizione di Aquarius dal registro navale. Ong denunciano : "Pressioni governo italiano" : Si apre un'altra crepa sul fronte migranti: l'autorità marittima di Panama ha annunciato di aver avviato il processo per la cancellazione d'ufficio della nave Aquarius dal proprio registro navale. "Ha disatteso le regole internazionali in materia di migranti e richiedenti asilo nel Mediterraneo". E il governo italiano in questa vicenda avrebbe avuto un ruolo determinante: "La denuncia principale viene dalle autorità italiane - si ...

Aquarius 2 - Panama avvia la revoca dai registri navali. Le ong : “Ha agito su pressione del governo italiano” : Panama ha avviato la revoca dell’iscrizione dell’Aquarius dal proprio registro navale dopo la richiesta di intervento da parte del governo italiano. La denuncia è arrivata dalle ong SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere attualmente a bordo dell’imbarcazione e che oggi, poche ore dopo aver salvato 58 persone nel Mediterraneo, hanno diffuso una nota: “Siamo sconvolte dall’annuncio dell’Autorità marittima di ...