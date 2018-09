Vittoria in casa per Parma e Fiorentina

Serie A – Prima Vittoria casalinga per il Parma : gol incredibile di Gervinho : Parma super nella quinta giornata di Serie A contro il Cagliari: gol incredibile di Gervinho Prima vittoria casalinga e seconda di fila in stagione per il Parma che, tra le mura amiche del ‘Tardini’, supera 2-0 il Cagliari in un match della quinta giornata di Serie A. A decidere la partita in favore dei ducali le reti di Inglese al 20′ del primo tempo e Gervinho al 2′ della ripresa. In classifica gli emiliani ...

Moto – Campionato Cinese Superbike : trionfo Ducati - Alessandro Valia si porta a casa la Vittoria assoluta : Il velocissimo pilota collaudatore Ducati si è aggiudicato il titolo, dopo aver dominato quattro delle cinque gare disputate nel corso degli ultimi mesi sul circuito Cinese di Zhuhai Si è concluso il “Pan Delta Racing Series”, il Campionato Cinese Superbike che, per la prima volta nei suoi tredici anni di storia, ha visto un trionfo tutto italiano, grazie alla vittoria assoluta della Ducati Panigale V4S, portata in gara da Alessandro ...

Vittoria - cocaina in casa : coppia arrestata per spaccio : Continuano i servizi di contrasto al fenomeno degli stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Ragusa. cocaina in casa a Vittoria: due arresti.

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis si ritira dopo la Vittoria di ieri nella cronometro. L’australiano vuole concludere la preparazione a casa : A poche ore dal via della diciassettesima frazione della Vuelta a España 2018, Rohan Dennis decide di ritirarsi dalla corsa a tappe iberica. dopo lo strepitoso successo nella cronometro di ieri, al termine della quale il corridore BMC ha rifilato almeno 50″ a tutti gli avversari, il 28enne australiano torna a casa per prepararsi al meglio prima dei Mondiali di Innsbruck. Il vincitore delle due corse contro il tempo alla Vuelta va a caccia ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 5 settembre : Tiberio Timperi porta a casa la Vittoria : La Vita in Diretta torna in onda oggi, 5 settembre, partendo dalla cronaca e dagli ottimi ascolti delle prime puntate, quali saranno i temi e gli ospiti di oggi? Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 13:41:00 GMT)

Curling Night in America - l’Italia chiude al quarto posto : la Vittoria va agli Stati Uniti padroni di casa : Buone prestazioni per gli azzurri nella tre giorni del prestigiosissimo torneo statunitense che ha inaugurato la stagione 2018-19 Si è chiusa con buone prestazioni e un piazzamento di prestigio l’avventura dell’Italia alla “Curling Night in America“, il torneo statunitense a cui gli azzurri hanno partecipato per la prima volta della loro storia e in cui sono scese sul ghiaccio tutte e tre le rappresentative ...

VIDEO Ciclismo su pista - Italia Campione d’Europa! La Vittoria dell’inseguimento maschile : sconfitta la Gran Bretagna in casa : Magica Italia al Velodromo di Glasgow. Il mitico quartetto dell’inseguimento maschile si è laureato Campione d’Europa grazie a una prestazione stellare e commovente: Elia Viviani e compagni hanno sconfitto la Gran Bretagna padrona di casa in una finale stellare e indimenticabile. Di seguito il VIDEO della vittoria dell’Italia agli Europei 2018 di Ciclismo su pista. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Costacurta : 'Il Milan è casa mia - potrei tornare. Seconde squadre? Una Vittoria. Su Ronaldo e Chiesa...' : Ronaldo spingerà altri a venire, Ancelotti è tra i primi 4 tecnici al mondo e farà da traino. E poi ci sono tanti giovani di talento'. SUI GIOVANI ITALIANI - 'Federico Chiesa, il più talentuoso. Tra ...