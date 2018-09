Sampdoria Inter 0-0 | il risultato in diretta LIVE Ci prova Quagliarella

Diretta/ Sampdoria-Inter (risultato live 0-0) streaming video Dazn : nerazzurri in difficoltà : Diretta Sampdoria Inter, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:53:00 GMT)

Sampdoria-Inter - ancora problemi su DAZN : le proteste degli utenti [VIDEO] : Sembravano lontani i tempi di Lazio-Napoli, partita che ha segnato l’esordio in Serie A di DAZN, piattaforma di streaming online. In quell’occasione gli utenti avevano lamentato la scarsa efficienza del servizio, che nelle successive partite trasmesse sulla piattaforma del gruppo Perform ha mostrato segni di miglioramento. Oggi, in occasione della gara del “Ferraris” tra Sampdoria e Inter, ecco l’ennesimo ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-0 LIVE : giallo per Linetty dopo un fallo su Vecino : Il sabato di Serie A si chiude con il match tra Sampdoria e Inter, alla ricerca della vittoria con motivazioni differenti: da un lato i blucerchiati vogliono rimanere attaccati al treno di testa, dall’altro i nerazzurri devono necessariamente risollevarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Parma. Giampaolo perde Caprari, uscito acciaccato dal recupero infrasettimanale contro la Fiorentina, e ...

LIVE Sampdoria-Inter - Serie A in DIRETTA : neroazzurri per svoltare anche in Campionato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Sampdoria, match valevole la quinta giornata di Serie A 2018-2019. I neroazzurri, reduci dalla clamorosa vittoria in rimonta martedì scorso in Champions League contro il Tottenham, sono impegnati a Genova per svoltare il bilancio negativo finora in avvio di Campionato (4 punti in altrettante partite). Tuttavia la formazione di Spalletti si scontra con una delle squadre più in forma nelle prime ...

Sampdoria-Inter - le formazioni ufficiali : Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali – Dopo la partita tra Fiorentina e Spal continua il programma della 5^ giornata del campionato di Serie A, in serata in campo Sampdoria ed Inter pronte a regalare spettacolo ed emozioni. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez; Defrel, ...

Probabili formazioni / Sampdoria Inter : Defrel e Nainggolan - che inizio! Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Sampdoria Inter: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per la partita di Serie A a Marassi (5^ giornata)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:50:00 GMT)