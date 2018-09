Le 15 Foto Di Animali Più Esilaranti Del 2018 | Ecco A Voi Il Lato Più Buffo Della Natura

Il Fotografo Louis Supple ha documentato le condizioni in cui vivono gli animali negli zoo thailandesi : Vi siete mai chiesti come vivano gli animali negli zoo con cui usiamo farci le foto? In Thailandia scattarsi dei selfie con animali anche pericolosi come tigri e leoni è possibile. Non solo, è un business che porta ogni anno 35 milioni di turisti a visitare gli zoo del paese. Il fotografo inglese Louis Supple, intervistato da Vanity Fair, era tra quelle persone accorse a vedere gli animali e ha documentato in un reportage ...