ilgazzettino

: La piccola Sophia va a dormire da un'amica e #muore nel sonno a 9 anni: era #diabetica - Gazzettino : La piccola Sophia va a dormire da un'amica e #muore nel sonno a 9 anni: era #diabetica - effi365 : La piccola Sophia va a dormire da un'amica e muore nel sonno a 9 anni: era diabetica - ilmessaggeroit : La piccola Sophia va a dormire da un'amica e muore nel sonno a 9 anni: era diabetica -

(Di sabato 22 settembre 2018) È morta a novedopo essere andata ada un'. LaDaugherty, di New Castle, Pennsylvania, non si è mai svegliata.falla nascita, è caduta in coma ...