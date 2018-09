Leonardo Bonucci sta per diventare papà per la terza volta

Leonardo Bonucci sarà padre per la 3° volta : Tornato alla 'sua' Juventus dopo l'anno passato al Milan, Leonardo Bonucci sarà padre per la 3° volta. Il 31enne difensore bianconero, pilastro della nazionale azzurra, ha annunciato sui social il lieto evento. Martina Maccari, sua moglie dal 2011, è incinta. prosegui la letturaLeonardo Bonucci sarà padre per la 3° volta pubblicato su Gossipblog.it 21 settembre 2018 14:46.

Leonardo Bonucci - hater augura la morte ai suoi figli. Lui gli risponde così : “Nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei” : Il calcio è vita, la vita è calcio. Dalle gioie, i gol, le finali e gli abbracci in tribuna o sul divano fino alle liti e agli sfottò, per alcuni, tifosi e calciatori, è tutto sacro, tutto bellissimo e tutto romantico. Questo però finché non si attraversa il confine della decenza, della legittimità, del buon senso e, soprattutto, della legalità: chi compie quel passo, ha perso. così hanno perso i “tifosi” che colpirono lo svedese Jimmy Durmaz ...

Leonardo Bonucci - su Instagram la frase schifosa sui figli. La sua replica è da applausi : Potrebbe essere il messaggio di uno di quei deficienti che giudicano il passaggio di un giocatore professionista da una squadra all'altra come un 'affronto', un 'tradimento'. Ma c'è quel romanesco che ...

Leonardo Bonucci attaccato da un hater/ Foto - “Ti devono morì tutte e due i figli” : Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha ricevuto su Instagram l'ennesima minaccia. Questa volta, l'hater di turno, ha coinvolto i figli e il calciatore, ora, è furioso(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Leonardo Bonucci DAY - PRESENTAZIONE/ Juventus : "mi mancava casa" - ecco come l'hanno presa i tifosi : BONUCCI alla Juve, oggi la PRESENTAZIONE: il gran ritorno del difensore all'Allianz Stadium, tifosi divisi ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale nella caccia alla Champions(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Oggi alle 14 : 30 la conferenza stampa di Leonardo Bonucci - Sturaro in uscita : Leonardo Bonucci è stato uno degli uomini più chiacchierati della scorsa sessione di mercato estiva e di questa attuale. Il difensore, originario di Viterbo dopo 7 anni in bianconero decise di passare al Milan a causa di alcuni screzi con la società, che secondo lui non lo avrebbe più fatto sentire importante ed al centro del progetto bianconero. A Milano è arrivato come una superstar: forti dichiarazioni, ingaggio da top player e la fascia di ...

Bonucci alla Juventus/ Ultime notizie video - Leonardo : "Al Milan per essere il simbolo - poi però..." : Bonucci alla Juventus, Ultime notizie: accoglienza fredda, ma il difensore afferma "questa è la mia casa". Potrebbe slittare a settimana prossima la presentazione. (Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:17:00 GMT)