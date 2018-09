blogo

: Ma quindi stasera non ci sarà Gabriele Cirilli per la prima volta in sette anni? O mio dio, non so se riuscirò a re… - MarioManca : Ma quindi stasera non ci sarà Gabriele Cirilli per la prima volta in sette anni? O mio dio, non so se riuscirò a re… - SerieTvserie : Gabriele Cirilli a Blogo: 'Fuori da Tale e quale show per scelta mia, critici hanno pregiudizio verso di me' - tvblogit : Gabriele Cirilli a Blogo: 'Fuori da Tale e quale show per scelta mia, critici hanno… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) "Non sono come quelli che devono per forza presenziare in tv. Ho una carriera trentennale, il mio pubblico è eterogeneo. Danon sono stato escluso, ma è stata una mia, coadiuvata da Carlo, non esserci. Io vado in giro per l'Italia, c'è un amore nei miei confronti spropositato, sconsiderato. Non credo che fingano tutti, non credo che riempiano i teatri così per sfizio".ai microfoni dicommenta così la sua assenza nella nuova edizione di, iniziata venerdì scorso su Rai1. Il comico precisa:Non è una esclusione, è stata unamia coadiuvata da Carlo. Con lui ci sentiamo ogni anno a giugno, ci siamo guardati in faccia e siamo arrivati alla conclusione che stavolta era difficile creare una cosa nuova. Allora gli ho detto: 'Facciamo così, io quest'anno faccio teatro'. Meglio farsi rimpiangere che farsi sopportare. ...