Com’è nata l’amicizia tra Lady Gaga e Bradley Cooper | nel film A Star Is Born una scena

Suspiria - Com’è nata la nuova colonna sonora di Thom Yorke : La prima cosa a cui si pensa quando si pensa a Suspiria ? La colonna sonora . Questa volta a filmarla è Thom Yorke che alla Mostra del Cinema di Venezia ha raccontato perché e come ha deciso di partecipare al progetto di Luca Guadagnino. “All’inizio ho chiesto a chi me l’ha proposto se era pazzo. Non avevo alcuna esperienza nella creazione di una colonna sonora e la musica scritta dai Gobiln per Suspiria è di quelle che ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Una buona giornata - possiamo migliorare. La power unit nuova? Presto per dire Com’è” : Sebastian Vettel si è distinto durante le prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è tornato in pista dopo la pausa estiva e ha avuto modo di mettersi in luce realizzando il miglior tempo nella prima sessione e brillando sul passo gara nella seconda. Il tedesco può sperare in un risultato estremamente positivo sul tracciato di Spa e guarda con fiducia al prosieguo del weekend come traspare dalle ...