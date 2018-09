Giorgio Mastrota a Blogo | Le televendite | Romolo + Giuly su Fox | il no ai reality e

Giorgio Mastrota e le televendite - imbarazzo privato : 'Mio figlio l'altro giorno mi ha chiesto se...' : Fiero delle televendite che gli danno da vivere, Giorgio Mastrota ha confessato di non aver partecipato ad alcuni importanti reality proprio per il timore di perdere il lavoro. Ma al Fatto quotidiano ,...

Giorgio MASTROTA/ "Mi hanno proposto il Gf - l'Isola e Pechino : ho detto no - prima le televendite" : GIORGIO MASTROTA è se stesso nella serie tv Fox Romolo+Giuly. "Non proprio me stesso", precisa a Davide Maggio, "sul web me ne hanno dette di ogni". Tutta colpa di certe televendite…(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:12:00 GMT)

Giorgio Mastrota a DM : «In Romolo+Giuly sarò mefistofelico. Mi hanno proposto di fare Isola - GF Vip e Pechino - ma non volevo perdere le televendite» : Giorgio Mastrota Il Giorgio Mastrota che non ti aspetti. In Romolo + Giuly, la nuova serie tv in onda su Fox da lunedì 17 settembre, il conduttore tv e “re del materasso in offerta” ha interpretato se stesso con sarcasmo, indossando i panni di un alter ego perfido e senza scrupoli. Un ruolo chiaramente dissacratorio, che però – alla vigilia della messa in onda e alla visione di alcuni promo – non tutti hanno capito. Ai ...

Romolo+Giuly è la guerra tra fighetti e coatti con Fortunato Cerlino e Giorgio Mastrota : la presentazione della serie : presentazione ufficiale per Romolo+Giuly che dal 17 settembre andrà in onda su Fox e sulla quale oggi si è alzato il sipario in attesa del debutto in tv. Fortunato Cerlino di Gomorra e Giorgio Mastrota (nel ruolo di sé stesso) sono solo due dei protagonisti della serie che andrà in onda in prima serata con un episodio a settimana e con la guerra tra fighetti e coatti di Roma Nord e Roma Sud. Romolo+Giuly è nata proprio per mettere in ...

Giorgio Mastrota - insulti per lo spot di Romolo + Giuly : ‘Sono un bravo padre di famiglia’ : È una pioggia di insulti quella che si è abbattuta sul neo nonno Giorgio Mastrota, da quando Fox ha diffuso un video volto a promuovere Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana, la nuova serie al via il 17 settembre in prima serata, trasposizione aggiornata e divertente dell’amore di due giovani osteggiati dalle famiglie: una di Roma nord e una di Roma sud. Al centro delle critiche le battute recitate dal re delle televendite, ...

Anche Giorgio Mastrota nel video di Il paese dell’amore de Lo Stato Sociale - colonna sonora di Romolo+Giuly (testo) : Il video di Il paese dell'amore di Lo Stato Sociale conta Anche sulla presenza di Giorgio Mastrota. Finalmente disponibile dopo l'annuncio, la clip di accompagnamento della colonna sonora di Romeo+Giuly ci mette davanti a uno spaccato dissacrante della società italiana. Orecchiabile fin dal primo ascolto, Il paese dell'amore è presentata in perfetto stile Lo Stato Sociale come da anni ci hanno abituati. Nel video, Anche Giorgio Mastrota che ...

Giorgio Mastrota/ L'elisir di lunga vita? "Dormire sui miei materassi" (Maurizio Costanzo Show) : Giorgio Mastrota si prepara a un grande ritorno in tv. Oggi sarà ospite del Maurizio Costanzo Show dove parlerà della gioia di essere diventato nonno grazie alla figlia Natalia Jr(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Giorgio Mastrota dalle televendite alla serie tv Romolo + Giuly con Fortunato Cerlino : “Avevo raggiunto la pace dei sensi televisiva, questo progetto è una cosa bella e inaspettata. Mi sono divertito nel farlo, e colleghi come Fortunato Cerlino mi hanno molto aiutato. Certo, è buffo trovarmi lontano da materassi o pentole” racconta così Giorgio Mastrota, 54 anni, all’Ansa la nuova avventura tv che lo vedrà coinvolto. Dopo 20 anni di televendite, quattro figli di cui l’ultimo nato a dicembre e un nipotino ...

Giorgio Mastrota torna in tv dopo 20 anni di televendite : ecco cosa farà : Ha occupato i nostri schermi per 20 anni con le televendite e il suo gran sorriso, l’amore con Natalia Estrada, poi la separazione e un’altra vita. Giorgio Mastrota ci ha sempre sorpresi e non sembra voler smettere di farlo. Lui, che è il re delle televendite, dei messaggi promozionali che facevano da intermezzo ai programmi delle reti Mediaset nel anni 80 e 90, approda dopo 20 anni al piccolo schermo con un’attesa serie tv. Il ...

Giorgio Mastrota - il ritorno in tv dopo 20 anni di televendite : «La mia rivincita». Ecco cosa farà : Ha venduto di tutto, dai materassi alle pentole passando per le docce o le poltrone e in 20 anni Giorgio Mastrota è stato soprannominato giustamente il re delle televendite , ma ora per l'ex marito di ...

Giorgio Mastrota “choc”. Dopo 20 anni di televendite - è “finito” così. Nessuno lo avrebbe mai immaginato : Prima era un conduttore di tutto rispetto. Lavorava moltissimo in televisione. Poi, però, qualcosa è cambiato nella vita di Giorgio Mastrota. Dopo la rottura con la ex moglie Natalia Estrada per lui, però, tutto è cambiato. Niente più televisione, nel senso di “niente più conduzioni televisive”. Per lui solo televendite. Le fa bene, per carità. Ma perché deve fare solo televendite? A Nessuno sembra giusto anche perché Mastrota è sempre stato uno ...