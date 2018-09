Roma | donna violentata al Viminale | arrestato 37enne rumeno Ultime notizie | cena

Roma - donna violentata vicino al Viminale : l'arresto del colpevole : È finito in manette il 37enne accusato di aver violentato, rapinato e picchiato, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, una donna cinquantenne in pieno centro a Roma, in via De Pretis, davanti al ...

Roma - donna soccorsa nei pressi del Viminale : 'Io - violentata da un nordafricano' : Una donna di 53 anni è stata soccorsa nella notte in strada al centro di Roma nei pressi del ministero dell'Interno e trasportata in ospedale. Secondo quanto si è appreso, la cinquantatreenne italiana ...

Roma - una donna è morta colpita da una pallonata mentre portava il cane a spasso - Ultime Notizie Flash : Roma, una donna è morta colpita da una pallonata mentre portava il cane a spasso . Le Ultime Notizie dalla capitale

Roma - palina Atac cede e colpisce donna in testa : trasportata in ospedale : Tragedia sfiorata ieri sera in largo Caravillani 1, in zona Cornelia, Roma : alle 20.30 circa una donna di 51 anni è stata colpita da una palina di una fermata Atac crollata all'improvviso. La donna ...