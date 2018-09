Apple Watch Series 4 | lo smartwatch che ti fa l’elettrocardiogramma

L'Apple Watch 4 sempre più un problema per l'industria degli orologi svizzera - : ...l'industria degli orologi svizzeri e la società di ricerca CCS Insight stima che entro fine anno le vendite saranno pari a quelle che l'industria del settore elvetico vende in tutto il mondo, che ha ...

watchOS 5 : scopri l’ultima evoluzione software di Apple Watch : Durante il lancio del 12 settembre di Apple Watch Series 4, la società californiana Apple ha colto l’occasione per annunciare il rilascio di WatchOS 5, disponibile al grande pubblico a partire da lunedì 17 settembre. Attività Per essere sempre più spronati all’esercizio fisico, quale miglior modo se non entrare in competizione con i vostri amici. A questo proposito, Apple ha introdotto le “Competizioni”. Si tratta di vere ...

A tu per tu con i nuovi iPhone XS - XR e Watch Series 4 : Apple cala gli assi d’oro di Natale : Abbiamo messo le mani sui dispositivi appena presentati a Cupertino. Ecco le nostre impressioni: il vero re è il nuovo Watch

Ecco perché acquisterò subito l'Apple Watch Serie 4 : Certo, c'erano già abbastanza precise funzioni di fitness per molti sport. Naturalmente erano presenti anche le notifiche direttamente a portata di polso. Ma le risposte? Telefonare o fare jogging ...

Apple lancia Watch 4 : fa elettrocardiogramma e avvisa i contatti di emergenza : Dal 21 settembre arriva Watch 4 di Apple, un dispositivo che registra elettrocardiogramma e avvisa i contatti di emergenza in caso di caduta

Apple Watch 4 sotto la lente : ecco tutti i dettagli chiave per valutarne l’acquisto : Ieri Apple ha svelato i Watch 4, praticamente degli orologi intelligenti che hanno come focus principale quello di monitorare l’attività e la salute di chi li acquista, senza contare l’accesso immediato alle applicazioni più famose dell’iPhone e la possibilità di effettuare telefonate. Rispetto alla prima versione del 2015 le novità sono tante, un po’ meno rispetto al Watch 3. Prima di tutto per quanto riguarda design e ...

Apple : arriva l'iPhone XS da 6 - 5 pollici - il più grande di sempre - E il nuovo Watch è 'salutista' : Cook: dispositivi iOS hanno raggiunto quota 2 miliardi - "Ha raggiunto quota 2 miliardi il numero di dispositivi mobili che in tutto il mondo utilizzano iOS", il sistema operativo di Apple, ha ...

Apple lancia i nuovi iPhone X con maxi schermo e il nuovo Watch : Cupertino , askanews, - nuovi iPhone potenziati con maxi schermo a filo e nuovo Apple Watch ingrandito. Dallo Steve Jobs Theater a Cupertino, il gigante informatico californiano ha presentato i ...

L'iPhone ora si fa in 3 ed è Max E arriva pure Apple Watch che telefona : ... la funzione elettrocardiogamma e la connessione Lte che arriva anche in Italia con Vodafone , 539 euro con i 439 del modello senza, - è diventato «l'orologio più venduto del mondo». Poi, un giorno, ...

Apple Watch 4 : nuovo design ed inedite funzionalità : Lo smartWatch di Apple si rinnova con un display più grande e nuovi sensori in grado di effettuare anche un...

Dalla moda alla salute : come cambia l'Apple Watch : BRUNO RUFFILLI INVIATO A CUPERTINO "Apple Watch non è solo lo smartWatch più venduto nel mondo, è l'orologio più venduto nel mondo", dice Tim Cook. La Series 4 appena presentata ha un nuovo processore, display maggiorato di un terzo ma dimensioni esterne pressoché invariate. Numerose le migliorie nel software, soprattutto ...

Quanto Costano iPhone XS - XS Max - XR e Apple Watch 4 In Italia? : Prezzi UFFICIALI in Italia di iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e Apple Watch 4. iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e Apple Watch 4 uscita e disponibilità in Italia Prezzo, disponibilità e data di uscita iPhone XS, XS Max, XR e Apple Watch 4 in Italia Si è concluso poco fa l’evento Apple durante il quale […]