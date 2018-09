US Open – Altro che Serena Williams! ‘Vero’ sessismo contro Vandeweghe e Barty | “non

Altro passo per OnePlus 6 verso l’aggiornamento Android Pie : ecco Open Beta 2 : Prosegue senza sosta lo sviluppo software di un device come il cosiddetto OnePlus 6, lo smartphone asiatico di cui tanto si parla in questi mesi e che potrebbe essere tra i primi a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie secondo le ultime informazioni raccolte. Dopo l'apparizione sulla scena di una prima Beta, di cui vi ho dato notizia pochi giorni fa sulle nostre pagine, oggi tocca concentrarsi sull'evoluzione di quella ...

Us Open 2018/ Diretta Federer Millman streaming video e tv : Zverev - un altro flop negli Slam : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: a New York si completa il quadro degli ottavi di finale nel torneo di tennis dello Slam. In campo lunedì sia Roger Federer che Novak Djokovic(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:39:00 GMT)

Us Open - il programma maschile di oggi : Fognini - Federer e tanto altro : Us Open, il contingente italiano negli States vede oggi scendere in campo altri 4 rappresentanti azzurri guidati da Fognini Seconda giornata di Us Open, ovviamente dedicata ancora ai primi turni del tabellone maschile. Per quanto concerne gli italiani, oggi scenderà in campo Fabio Fognini, contro l’abbordabile Mmoh. Il contingente azzurro, dopo la buona serata di ieri, vedrà scendere in campo anche Cecchinato contro Benneteau e ...

Gasperini - Atalanta / "0-0 a Bergamo? Speravamo di arrivare a COpenaghen con un altro risultato" : Gasperini, Atalanta: il tecnico della Dea ammette che il risultato di 0-0 a Bergamo non era preventivato e che speravano di andare a Copenaghen con una vittoria. Qualificazione a rischio?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:12:00 GMT)

'Da un momento all'altro potremmo incontrare un barcone o ricevere un sos' : il racconto a bordo di Open Arms : Si parla di politica, del clima delle città in cui viviamo, di storie vicine e lontane che abbiamo visto e vissuto. Parliamo anche del comunicato della Guardia Costiera Libica che accusa Open Arms di ...

Open Arms - Palazzotto : “Salvini è un cialtrone - prima lancia accuse senza prove e poi tace” : Il deputato Erasmo Palazzotto, che ha partecipato alla missione di Open Arms, presenterà un'interpellanza per porre 10 domande al governo, e chiarire i punti oscuri delle operazioni di soccorse condotte dall'ong la mattina del 17 luglio, in cui è stata recuperata Josefa.Continua a leggere