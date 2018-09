Anticorruzione - la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri con Conte - Di Maio e Bonafede. Segui la diretta : conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge Anticorruzione. Ecco la diretta L'articolo Anticorruzione, la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri con Conte, Di Maio e Bonafede. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge anticorruzione : Via libera al ddl anticorruzione. Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende da fonti del governo, ha approvato il provvedimento del ministro della Giustizia Bonafede

Ddl anticorruzione in Consiglio dei ministri : ecco le misure discusse : È stato convocato per le ore 16 di oggi, 6 settembre, il Consiglio dei ministri che prenderà in esame all’ordine del giorno il ddl anticorruzione, lanciato con l’hastag #Spazzacorrotti dai cinquestelle. Approderà quindi oggi in Consiglio dei ministri e il vicepremier Luigi Di Maio vuole “portarlo a casa entro il prossimo mese e mezzo”, prima della sessione di bilancio. “Se contrastiamo la corruzione, abbiamo più risorse, ...

Autostrade : «Nessuno segnalò urgenza» Costa dopo il Consiglio dei Ministri : : Autostrade, il direttore del primo tronco: «Non c’era una situazione di emergenza». Consulenti della procura ancora sul luogo del disastro per ulteriori accertamenti |

Pasticcio al concorso dei precari della scuola. Consiglio di Stato invia atti alla Consulta - ma non lo sospende : Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa del concorso straordinari per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati", della cosiddetta legge sulla Buona scuola.In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse.La decisione con cui la sesta ...

Anticorruzione - il ddl è pronto : in settimana al Consiglio dei ministri. Le novità : daspo e agente sotto copertura : Il disegno di legge Anticorruzione è pronto. Come annunciato dal guardasigilli Alfonso Bonafede la riforma fortemente voluta dal Movimento 5 stelle finirà in settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri: forse già oggi potrebbe esserci un primo giro informale. Il provvedimento dovrebbe essere poi presentato alla stampa mercoledì: quindi andrà all’esame delle Camere. “Conterrà norme aspettate per anni e non fatte perché la politica aveva ...

Bagnoli - accelerata sul commissario : martedì la nomina nel Consiglio dei ministri : martedì, nel prossimo Consiglio dei ministri, la nomina del nuovo commissario per la bonifica di Bagnoli. Le dimissioni, improvvise, di Salvatore Nastasi non provocano reazioni nelle istituzioni ...

Consiglio dei ministri lampo a Genova - stanziati 28 milioni di euro per l'emergenza : Durante il Consiglio dei ministri organizzato in prefettura a Genova sono stati "decisi i contributi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, lasciando la riunione in corso per il crollo di ponte Morandi a chi gli chiedeva cosa fosse stato deciso. Sono 28 i milioni stanziati per l'emergenza. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, a margine dell'incontro ha affermato che il governo ha "sostanzialmente accolto le nostre ...

Genova - Giovanni Toti super commissario : scontro tra Lega e M5s. Slitta il Consiglio dei ministri : Mentre restano delle divisioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il disastro del ponte Morandi crollato a Genova , i due vicepremier e il presidente ...

A Genova riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dopo i funerali delle vittime del Ponte Morandi : Sabato alle 11.30 Genova celebrerà negli spazi della Fiera i funerali solenni per le vittime del crollo di Ponte Morandi. Sempre sabato si terrà il C onsiglio dei ministri, molto probabilmente proprio a Genova, dov si dovrebbe discutere l'integrazione all'ordinanza rispetto ai provvedimenti presi ieri con la firma dello stato d'emergenza e i primi 5 milioni stanziati dal governo. Le integrazioni ...

Scuola - il Consiglio dei ministri approva l’assunzione di 57mila docenti. Critici Cisl e Gilda : “Graduatorie a rilento” : Il Consiglio dei ministri ha approvato l’autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, 57.322 docenti per il prossimo anno scolastico in partenza tra poche settimane, ma diversi sindacati si dicono “sconcertati” e parlano di numeri “sotto le aspettative”. Dei quasi 60mila nuovi professori con posto fisso, 43.980 sono su posto comune, mentre 13.342 svolgeranno mansioni di sostegno. Ci saranno inoltre 212 nuovi ...