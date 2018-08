Pensioni d’oro | Giorgetti Lega | “Se qualcuno ha fatto il furbo e ha gonfiato i

Riforma Pensioni 2018/ Brambilla - assegni d’oro : “con piano M5s salta tutto il sistema” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e Pensioni d'oro: M5s "tagli sopra i 4mila euro", Di Maio ha così convinto Salvini? Tutte le novità sui temi previdenziali e sulla legge Fornero(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ M5s “tagli assegni d’oro sopra 4mila euro” : Di Maio convince Salvini? (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e Pensioni d'oro: M5s "tagli sopra i 4mila euro", Di Maio ha così convinto Salvini? Tutte le novità sui temi previdenziali e sulla legge Fornero(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 05:58:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ “No mega assegni d’oro” : Salvini ‘con’ Di Maio - crisi risolta? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: caos PENSIONI d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:15:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Salvini a Di Maio : “assegni d’oro - rispetteremo contratto Governo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: caos Pensioni d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:00:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni d’oro : Di Maio “sì al taglio” ma la Lega non è d’accordo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: caos PENSIONI d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:20:00 GMT)

Notizie del giorno. Pensioni d’oro e ponte di Genova : Notizie del giorno. Torna alla ribalta il nodo Pensioni, rilanciato ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Arriva a Roma l’inchiesta sul crollo del ponte Morandi di Genova con la Guardia di Finanza che ieri ha sequestrato documenti, computer e telefonini all’interno degli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Notizie del giorno: Pensioni d’oro In seno alla maggioranza torna alla ribalta il ...

Riforma Pensioni 2018/ Caos assegni d’oro : scontro Lega-M5s - Di Maio critica Brambilla (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: Caos Pensioni d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:58:00 GMT)

Pensioni d’oro - tensioni M5s-Lega : "Se non vogliono attuare il contratto…" : Botta e risposta a distanza tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle Pensioni d’oro: dall’Egitto, dove si trova in vista, il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto ad Alberto Brambilla, economista e consigliere di Matteo Salvini. L’esponente del Carroccio ha espresso perplessità sul ricalcolo delle Pensioni superiori ai 4mila euro proposto lo scorso 6 agosto congiuntamente da Lega e M5S. Secondo il consigliere leghista la misura non sarebbe il ...

Lo scontro tra M5s e Lega sul “taglio delle Pensioni d’oro” : DALL'ITALIA “Vogliamo tagliare le pensioni d’oro come previsto”, ha detto Luigi Di Maio, evocando il contratto di governo. Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha aggiunto che “se qualcuno non vuole rispettare il programma, lo dica chiaramente”. Il consigliere economico

Taglio Pensioni d’oro - scontro tra M5S e Lega. Di Maio : “Chi non vuole rispettare il contratto di governo - lo dica” : scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega sul Taglio delle pensioni d'oro: "Non voglio entrare in uno scontro, ma nel contratto di governo abbiamo scritto che vogliamo tagliare le pensioni d’oro: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti", ha dichiarato il vicepremier Di Maio dal Cairo.Continua a leggere

Pensioni d’oro - DI MAIO VS LEGA : “SI RISPETTI CONTRATTO GOVERNO”/ Borghi-Brambilla contro tagli eccessivi : PENSIONI d'oro, dossier LEGA: "tagli colpiscono nord e donne". Ultime notizie, il consigliere Alberto Brambilla smonta il piano del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:35:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Di Maio vs Lega - assegni d’oro : Borghi “si modifica in Parlamento” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 29 agosto. Dopo la Legge Fornero, ricalcolo e pensione minima: scontro Di Maio-Lega. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Tagli alle Pensioni d’oro - la Lega frena Di Maio : «È nel contratto di governo» : Il consigliere di Salvini Brambilla boccia la proposta presentata alla Camera. Borghi (Lega): «La proposta è ovviamente modificabile in Parlamento»

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni d’oro : Di Maio vs Lega - “chi non vuole Contratto lo dica” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 agosto. Dopo la Legge Fornero, ricalcolo e pensione minima: governo diviso. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:32:00 GMT)