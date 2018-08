Banco BPM | Marshall Wace aumenta la posizione ribassista

Borse - Europa prudente in avvio. A Piazza Affari crolla Banco Bpm : Borse europee prudenti in avvio di settimana, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sulla guerra commerciale a colpi di dazi tra Usa e Cina e sull'esordio delle prime sanzioni di Trump ...

Banco BPM definisce la strategia per la gestione dei crediti deteriorati : Anche il terzo gruppo bancario del paese si avvicina alla definizione della propria strategia nelle gestione dei crediti deteriorati [VIDEO]. Banco BPM nella prossima assemblea del 3 agosto, in sede di approvazione dei conti semestrali, valutera' la soluzione ottimale per la sistemazione dei propri Non Performing Loans. Le ipotesi sul tavolo sono la cessione in blocco dello stock complessivo, pari a 9,5 miliardi, assieme alla piattaforma di ...