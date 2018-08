Un' altra grana per Macron | usa hacker contro i media

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Smontata l'ipotesi del complotto russo dietro l'affaire Benalla, il partito di Emmanuelpiomba nell'imbarazzo. Uno studio della Ong Desinfo Lab aveva alimentatol'idea che il caso del bodyguard fosse opera di ingerenze russe, almeno la sua eco sui social network. Invece, no. La valanga di tweet non proveniva da utenti di potenze estere, profili anonimi creati ad hoc. Ma da francesi imbestialiti per l'atteggiamento dell'Eliseo, spiega Le Monde.Lo "studio" belga si è rivelato un fiasco. Al punto che il leader della Francia ribelle Jean-Luc Mélenchonha scritto su Twitter: "Non sono un robot russo". Come lui, altre personalità politiche toccate dalle critiche del governo che giudicava possibile, se non veritiera, la fake news. I giornali si sono imbattuti in altri profili anonimi. Stavolta di sostegno al presidente. E sotto accusa c'è ora un presunto esercito digitale di.Il ...