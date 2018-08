Taekwondo | Grand Prix 2018 | partenza falsa per l’Italia | Daniela Rotolo sconfitta al

Taekwondo - Grand Prix Mosca 2018 : i convocati dell’Italia - c’è Dell’Aquila : Torna il Grand Prix di Taekwondo: dopo Roma ci si sposta in Russia, precisamente a Mosca, dove l’appuntamento sarà, con il meglio della disciplina a livello mondiale, dal 10 al 12 agosto. Saranno sei gli azzurri presenti per l’evento: decise infatti le convocazioni da parte dello staff tecnico tricolore. La stella ovviamente è Vito Dell’Aquila, bronzo europeo in carica nei 54 kg. Questi i convocati: Vito Dell’Aquila ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : l’Italia chiude senza podi. I talenti ci sono - ma la strada è ancora lunga : Questo fine settimana Roma è stata il centro del Taekwondo mondiale, con il Foro Italico che ha ospitato il primo Grand Prix della stagione. Un evento che è stato indubbiamente un successo per il movimento italiano dal punto di vista organizzativo, ma non si può dire altrettanto da quello sportivo. Infatti nessun azzurro è riuscito a salire sul podio. I due atleti che ci sono andati più vicini sono stati Simone Alessio nei -68 kg e Roberto Botta ...

Taekwondo : Finito World Grand Prix Roma : ANSA, - Roma, 3 GIU - Si chiude senza acuti da parte degli atleti azzurri il "World Taekwondo Grand Prix" di Roma. Nella terza e conclusiva giornata del meeting, che ha portato sui tatami dello Stadio ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : Italia senza podi anche nell’ultima giornata - il sogno di Roberto Botta si interrompe ai quarti : Roberto Botta sfiora il podio nell’ultima giornata del Grand Prix di Roma 2018, tappa Italiana della competizione più prestigiosa del Taekwondo in ambito internazionale, eccezion fatta per Mondiali e Olimpiadi. L’azzurro ha vinto due incontri nella categoria -80 kg, superando al primo turno il norvegese Ordemann per 14-9 e agli ottavi l’egiziano Seif Eissa per 19-14, ma ai quarti si è arreso contro il croato Toni Kanaet, che si ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : nessuno acuto degli azzurri nella seconda giornata. Dell’Aquila - Flecca - Smiraglia e D’Angelo fuori agli ottavi : seconda giornata di gare al Grand Prix di Taekwondo di Roma. Ancora tante emozioni al Foro Italico, con i migliori atleti del mondo che si sono sfidati sul tatami per conquistare il primo Grand Prix della stagione. Anche oggi nessun azzurro è però riuscito a salire sul podio. Andiamo a scoprire tutti i risultati di questa seconda giornata. Partiamo dai -58 kg maschili, dove Vito Dell’Aquila interrompe la sua striscia di risultati e si ...

Taekwondo - Grand Prix di Roma : è vero spettacolo al Foro Italico. Giornata no per gli italiani : Di fronte il coreano Tae-Hun Kim, tre volte campione del mondo e bronzo ai Giochi di Rio 2016. Partito molto bene, l'azzurro ha subito la rimonta dell'avversario e dopo un punto contestato si è ...

Taekwondo - il presidente federale Angelo Cito : “Il Grand Prix di Roma è una grande vetrina. Sono fiducioso in chiave Tokyo 2020 - ma niente pressioni sui ragazzi” : ESCLUSIVA – “Il Grand Prix di Roma può diventare un appuntamento fisso, il top del Taekwondo è qui. E ho fiducia nei nostri atleti in chiave Tokyo”. Angelo Cito, presidente della Federazione italiana di Taekwondo, intervistato in esclusiva dalla redazione di OA Sport, si sofferma sulle prospettive della disciplina nel Bel Paese, lasciando trapelare una moderata fiducia in merito alle prospettive future degli azzurri. Quanto può influire un ...