Svizzera | sindacati | economia cresce | aumentare salari almeno +2% 4

(Di venerdì 10 agosto 2018) (AdnKronos/ats) – Uno studio eseguito da Travail.Suisse sugli stipendi dei manager rileva che la disparità tra ipiù elevati e quelli più bassi all’interno di un’azienda è ancora cresciuto negli ultimi anni. La confederazione sindacale ribadisce che la crescita ottenuta in un’azienda non deve essere divisa quasi esclusivamente tra dirigenti e azionisti, ma bisogna accordare aumenti di stipendio a tutti i lavoratori per non compromettere la coesione sociale. L’organizzazione ribadisce quindi la richiesta di incrementare regolarmente le remunerazioni, invece di distribuire bonus, per permettere anche una consolidazione del diritto a una rendita. Syna chiede dal canto suo un aumento dal 2 al 3% per tutti i lavoratori, con differenti rivendicazioni a seconda del settore e delle aziende. Il sindacato insiste in particolare sulla necessità di ...