Roma | 70mila giovani per Papa Francesco e maxi concerto

(Di giovedì 9 agosto 2018)– Ilincontra i. Sono attesi in, al Circo Massimo. Le date sono quelle di sabato 11 agosto dalle ore 16, e poi domenica 12 dalle 9.10. Due giornate volute dalla Chiesa italiana in vista del prossimo Sinodo di ottobre. I ragazzi arriveranno nella Capitale dopo una settimana di cammino con le proprie diocesi per sostenere appunto il Sinodo voluto dale dedicato a loro. Sempre sabato 11 agosto, alle ore 21.30, Alex Britti, Clementino, Mirkoeilcane, Perturbazione e Banda Rulli Frulli sono tra i protagonisti della serata di musica e spettacolo al Circo Massimo condotta da Andrea Delogu e in diretta su Tv2000 e inBlu Radio. L’evento titolato ‘Vado al Massimo’ e’ organizzato dall’emittente tv della Cei in collaborazione con la Pastoralele della Conferenza episcopale italiana. Tra gli artisti anche il comico ...