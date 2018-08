Maltempo | nubifragio nel Canavese | allagato il tunnel Rivarolo

Maltempo : 24enne colpito da un fulmine mentre scappa dal nubifragio in spiaggia : A lanciare l'allarme sono stati gli amici e la fidanzata con i quali stava andando via dalla spiaggia in località Punta Prosciutto a causa del violento nubifragio. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da una automedica e trasportato presso l’ospedale di Manduria.Continua a leggere

Maltempo - forte nubifragio a Matera : allagamenti e disagi : Maltempo, forte nubifragio a Matera: allagamenti e disagi La città della Basilicata nel pomeriggio è stata investita da forti piogge, durate circa due ore, che hanno causato la caduta di alberi e problemi alla circolazione. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco. Domani allerta arancione su gran parte della ...

Maltempo - caos in Toscana : allagamenti a Volterra - nubifragio a Cortona e disagi nei trasporti : Forte Maltempo in Toscana, interessata da allagamenti e nubifragi in diverse zone della Regione. In particolare è stata colpita Volterra (Pisa) in seguito a un forte temporale che si è abbattuto sulla città etrusca. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per gestire l’emergenza. Sono stati effettuati già più di 20 gli interventi effettuati dai pompieri. In particolare le squadre della protezione civile stanno ...

Maltempo Veneto - nubifragio a Cortina : crolla ponte su ruscello - “12 millimetri in pochi minuti” : Violento temporale ieri sera a Cortina d’Ampezzo (Belluno): il nubifragio ha causato gravi danni e l’esondazione di diversi corsi d’acqua. E’ crollato un ponte che attraversa un ruscello tra gli abitati di Crignes e Nortisa, trascinando via un pezzo di strada. Molte le abitazioni allagate, ma non si registrano feriti. La SS48 delle Dolomiti, invasa dai detriti, è stata riaperta alle 7 di stamattina. Registrati ...

Maltempo Mantova : nubifragio nella bassa - allagamenti : Questa mattina un forte nubifragio si è abbattuto nella bassa Mantovana, sui comuni di Ostiglia e Revere: registrati numerosi allagamenti. Sul posto al lavoro vigili del fuoco e protezione civile per prosciugare cantine, garage allagati e strade. L'articolo Maltempo Mantova: nubifragio nella bassa, allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : ripiantati gli alberi a 3 anni dal nubifragio : Si concluderà entro il prossimo autunno il lavoro di ricostruzione del patrimonio arboreo e del verde pubblico varato dal Comune di Firenze dopo il ‘downburst’ che colpì la zona sud della città il 1 agosto 2015, abbattendo con vento e forte pioggia 1400 alberi, e provocando la morte del 19enne Alessio Sabatini. Il parco Anconella-Albereta è stato completamente sistemato: grazie ad una donazione di Legacoop Toscana di 100 mila euro ...

Maltempo - nubifragio a Bologna : albero precipita su un chiosco di gelati : Un violento nubifragio si è abbattuto verso le 19 a Bologna e nei dintorni, con pioggia, grandine e forte vento. I Vigili del fuoco hanno compiuto decine di interventi per rami e alberi spezzati e finiti in strada. In via Massarenti, alla periferia della città, un grosso albero è stato sradicato dalle raffiche di vento piegandosi e finendo sul chiosco di una gelateria. Non risultano feriti. Oltre alla città, è stata colpita la zona di ...

Maltempo Novara - tromba d’aria e violento nubifragio : circa 100mm di pioggia in un’ora [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo - nubifragio su Asti : il Comune chiederà lo stato di emergenza : “Gli uffici del Comune di Asti stanno ultimando la lista dei danni del nubifragio che sabato scorso ha colpito la città, dopodiché si procederà all’invio della richiesta dello stato di emergenza”. Lo afferma l’assessore comunale alla Viabilità e Protezione civile, Stefania Morra. Si tratta di un atto formale, “che ha messo in moto la macchina regionale dei soccorsi” per un evento atmosferico mai accaduto negli ...

Maltempo in Puglia : tromba d’aria in Salento - nubifragio nel Foggiano : Lunedì di Maltempo in Puglia interessata da forte vento, fulmini e temporali. In particolare un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia sopratutto in alcune località del Gargano. Pioggia intensa tra Vico del Gargano e Peschici dove qualche difficoltà è stata registrata soprattutto sulla litoranea San Menaio-Rodi Garganico. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale ma tutti di normale ...

Maltempo : a Padova AcegasApsAmga al lavoro dopo il nubifragio di ieri (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Servizio idrico. In totale sono state impiegate circa 15 persone, coadiuvate da autobotti e altre attrezzature idrovore, per lo svuotamento e la pulizia dei numerosi sottopassi allagati. Fra sabato e domenica i più critici sono stati quelli di via Danoli e quello di via C

Maltempo Padova : AcegasApsAmga al lavoro dopo il nubifragio : E’ stata una 72 ore di lavoro nostop per AcegasApsAmga e la controllata HeraLuce, impegnate nelle attività di ripristino e messa in sicurezza a seguito degli eccezionali eventi atmosferici degli ultimi 3 giorni a Padova, ultimo in ordine di tempo l’intensa grandinata di ieri sera. Sono stati 3 i fronti di attività: illuminazione pubblica, servizi ambientali e servizi idrici. Illuminazione pubblica – Numerosi alberi hanno abbattuto cavi ...