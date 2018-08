A Ischia c' è stato un nuovo terremoto | ma se ne è accorta solo la Rete

Violenza sessuale - parroco arrestato : in auto con la bambina - ha rIschiato il linciaggio : Firenze, 25 luglio 2018 - E' stato un passante a scoprire che un parroco di Calenzano, don Paolo Glaentzer , 70 anni, dell'arcidiocesi di Firenze , era in auto con una bambina di sera tardi, nel ...

Diplomati magistrale - Anief : “ora lo Stato rIschia fino a 150 milioni di esborso” : Ecco che arrivano le prime sentenze esecutive per molte maestre e maestri Diplomati magistrale. Un accorato appello del sindacato Anief, circa un maxi risarcimento ai tanti docenti sbattuti fuori dalla porta principale delle scuole, fa eco in tutta la Penisola. Loro, umili lavoratrici e lavoratori della scuola pubblica (fondata sulla precarietà) sono stati utilizzati per […] L'articolo Diplomati magistrale, Anief: “ora lo Stato ...

Ischia - TENTA DI VIOLENTARE DUE RAGAZZINE ALLA FERMATA DEL BUS/ Ultime notizie : arrestato bengalese : ISCHIA, TENTA di VIOLENTARE due RAGAZZINE ALLA FERMATA del bus: un bengalese ha prima TENTAto di baciare e palpeggiare le giovani di 17 e 15 anni, poi la fuga dopo l'aggressione....(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:15:00 GMT)

GROTTAFERRATA - PICCHIA UN UOMO E SI SPOGLIA NUDO : ARRESTATO/ 29enne del Gambia rIschia espulsione : Aggredisce un cliente in un bar, poi si SPOGLIA NUDO, 29enne del Gambia protagonista di un pomeriggio folle. E' accaduto a GROTTAFERRATA, paese in provincia di Roma vicino a Frascati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Pescia - rieletto l’ex sindaco arrestato per peculato : rIschia il rinvio a giudizio. E in caso di condanna la sospensione : Una richiesta di rinvio a giudizio per peculato e traffico di influenze e il peso di un possibile processo che rischia di condizionare tutta l’azione amministrativa. Ma nonostante questo Oreste Giurlani, per circa un trentennio colonna portante del sistema rosso in Toscana e tra i fondatori del Pd, domenica è stato rieletto civica sindaco di Pescia, piccola cittadina di 20mila abitanti in provincia di Pistoia. È stato riconfermato con il 60% dei ...

Consegna la pizza in caserma Usa ma non ha documenti : arrestato - rIschia espulsione : Consegna la pizza in caserma Usa ma non ha documenti: arrestato, rischia espulsione L’uomo aveva già Consegnato pizze nella stessa caserma Usa ma nell’ultima occasione il militare di guardia che ha trovato all’ingresso ha preteso di vedere il permesso di soggiorno che l’uomo però non ha. Fermato e Consegnato agli agenti dell’immigrazione in attesa di […] L'articolo Consegna la pizza in caserma Usa ma non ha ...

Molesta ragazza di 19 anni e rIschia il linciaggio : arrestato a Palermo : E' stato arrestato per violenza sessuale, a Palermo, dalla polizia di Stato, che lo ha letteralmente sottratto alla folla di Ballaro' che lo inseguiva. Il 25enne palermitano e' stato bloccato dagli ...

