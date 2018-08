Jovanotti fa il pieno | in 70 mila a RisorgiMarche | festival pro terremotati delle Marche

Blastingnews

(Di martedì 7 agosto 2018) All'invito di Neri Marcorè di partecipare al concerto a favore deiper '', a cielo aperto e nei pratiha aderito con entusiasmo. E' stato lui a chiudere ildi cui, con altri l'attore, è stato promotore, a favore di tutte le persone colpite dal terremoto del 2016 VIDEO, e gia' ricco di nomi famosi che precedentemente avevano offerto il proprio contributo artistico. I prati che hanno raccolto le 70persone giunte per ascoltarlo e per passare qualche ora con lui, e che hanno percorso a piedi anche 6 chilometri per essere li, erano quelli vicino all'Abbazia di Roti, nella Riserva Naturale dei Monti San Vicino e Canfaito, tra Matelica e San Severinoha raccolto una folla immensa alNella giornata di domenica 5 agosto,ha unito abitanti e turisti della zona, cosi come era ...