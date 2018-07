Tina Turner | la dedica social per il figlio scomparso | ‘Il mio momento più triste’

tvzap.kataweb

: L’addio in mare di Tina Turner al figlio suicida: «Il mio momento più triste» - Corriere : L’addio in mare di Tina Turner al figlio suicida: «Il mio momento più triste» - Teona0990 : RT @SNEZANA28289882: Tina Turner & Eros Ramazzotti - The Best - Live Munich 1998 (HD 720 p) - RADIOEFFEITALIA : Tina Turner - Private Dancer -

(Di lunedì 30 luglio 2018) “Il miopiù triste come madre“. A scriverlo su Instagram è, cantante afroamericana di enorme successo tra gli anni 60 e 90, che ha voluto sottolineare con queste parole e con una foto in cui la si vede lasciar cadere una rosa in mare il suo cordoglio per la prematura scomparsa delCraig Raymond,a inizio luglio in circostanze tragiche. My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19, 2018, I said my final goodbye to my son, Craig Raymond, when I gathered with family and friends to scatter his ashes off the coast of California. He was fifty-nine when he died so tragically, but he will always be my baby. A post shared by(@) on Jul 27, 2018 at 1:00am PDTe il ricordo delLo scatto, condiviso il 27 luglio, risale in realtà al 19, data che lastessa ha definito ...