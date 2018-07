Chiara Ferragni e la foto romantica con Fedez | «Le vacanze con te iniziano adesso» Fan

Fulvio Abbate contro Chiara Ferragni : "È lo spettro dell'insignificanza". Fedez replica : Intervistato da Radio Cusano Campus, Fulvio Abbate ha attaccato Chiara Ferragni:Mi fa orrore. Mi piacciono di più le povere standiste del parmigiano, quelle che nel supermercato ti invitano ad assaggiarlo, o le varie miss tappa delle gare ciclistiche, che non questa ragazza che ha dietro tutta un'organizzazione familiare. Ma in quale stand lavora Chiara Ferragni? Ma le avete viste le foto del figlio? Non ha la faccia quel bambino, ha il ...

Chiara Ferragni E FEDEZ MATRIMONIO IL 1° SETTEMBRE/ Grande attesa a Noto : prevista una parata di vip : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ MATRIMONIO il 1° SETTEMBRE: a Noto sale l'attesa per l'arrivo degli sposi che resteranno in città per tre giorni e per i vip che parteciperanno alle nozze.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:38:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni non battezzeranno Leone - il rapper spiega perchè : Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di non battezzare il loro primogenito Leone, il rapper replica alle critiche social attraverso Instagram Fedez e Chiara Ferragni hanno ammesso che non battezzeranno Leone. Il rapper e la fashion blogger si sposeranno in comune a Noto, evitando il rito religioso e per lo stesso motivo hanno deciso di non dare il sacramento neanche al primogenito. Le critiche social hanno sommerso i due Vip dalla nascita ...

Fedez : «Non mi hai stirato la camicia». Chiara Ferragni : «Io non stiro niente». E si scatena la polemica : Fedez e Chiara Ferragni in ascensore, uno spaccato di vita quotidiana tra i futuri sposi condiviso come sempre con i follower su Instagram. In questa occasione, Fedez recrimina: «Non mi...

Chiara Ferragni risponde al 'rimprovero' di Fedez : "Io non stiro niente" (video) : E' una tipica situazione da vita di coppia quella che Fedez ha voluto raccontare in una delle sue consuete stories su Instagram. Recentemente il rapper e la sua futura moglie, Chiara Ferragni si sono nuovamente ricongiunti dopo qualche giorno di lontananza per trascorrere qualche giorno di relax all’Argentario in compagnia del figlio Leone, della mamma dell'imprenditrice digitale e delle sorelle.Fedez, dall'interno di un ascensore dà vita ...

Fedez vs Fulvio Abbate "ti cag*no solo se parli di Chiara Ferragni"/ Leone social? 'Violenza' come battesimo : Fedez difende Chiara Ferragni contro Fulvio Abbate: "ti cag..no solo se parli di lei". "Esposizione social di Leone? È una ‘violenza’ come il battesimo, infatti..”. Lo sfogo su Instagram(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:31:00 GMT)

Fedez sbotta e difende Chiara Ferragni : “Siamo due persone che…” : Chiara Ferragni criticata da un giornalista: lo sfogo di Fedez Dopo l’ennesimo attacco che Chiara Ferragni ha dovuto subire questa volta da parte del noto giornalista di Dagospia Fulvio Abbate, Fedez ha voluto scendere in prima linea per difenderla, e come sempre ha usato i canali a lui più adatti: i social. Il rapper ha quindi esordito il suo discorso dicendo che il giornalista asserisce che Chiara gli è indifferente, tuttavia continua ...

Fedez sul battesimo di Leone prima delle nozze con Chiara Ferragni : ecco quando avverrà : Fedez sul battesimo di Leone sembra non avere dei grossi dubbi. Il rapper ha diChiarato di non voler battezzare suo figlio e di non celebrare matrimonio religioso con la sua compagna Chiara Ferragni, in programma per il prossimo 1° settembre a Noto, in Sicilia. "quando battezzo Leo? Il 30 febbraio. Diglielo Leo, io e la mamma non ci sposiamo in chiesa, diglielo". Queste le parole usate dall'artista per rispondere i molti che richiedevano la ...

Chiara Ferragni - guadagni record su Instagram : ogni post varrebbe 12 mila dollari : Al giorno d'oggi Instagram è diventata una vera e propria fonte di guadagno per molti personaggi pubblici e di questo ne è consapevole anche Chiara Ferragni, che potremmo definire la regina italiana dal punto di vista "social". La futura moglie di Fedez è entrata di diritto all'interno della Top 10 delle Influencer più stimate e al tempo stesso pagate in base al proprio numero di follower. La nostra Chiara si trova al sesto posto secondo la ...

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Quanto durerà il matrimonio? La risposta nella grafia : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ si sposano il 1° settembre a Noto, ma Quanto durerà il matrimonio? La risposta è nella grafia della coppia mentre sui social scoppia l'ennesima polemica.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 05:21:00 GMT)

“Assurdo”. Chiara Ferragni e il bagnetto a Leone : ma il particolare fa infuriare : Continua l’estate all’insegna del relax per la fashion blogger Chiara Ferragni e il piccolo Leone. L futura sposa di Fedez è all’Argentario insieme alla mamma, Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e la migliore amica per una settimana di vacanza. Una vacanza immortalata h24 sui social e proprio uno fotografia postata dalla fashion blogger sul suo account Instagram ha sollevato un vero e proprio polverone. ...

Buon compleanno Matilda - compagna di avventure di Chiara Ferragni e Fedez : Se pensi a Chiara Ferragni, oltre a Fedez e Leone, pensi anche a Matilda. La french bulldog star di Instagram (ha una sua pagina, ovviamente) che vive con loro, tra Los Angeles e Milano, dal 2010. E che proprio oggi, 21 luglio, compie otto anni. https://www.instagram.com/p/Bj7sPYhF9pb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1l74lrc4hdwc6 Chiara la festeggia su Instagram: «Happy birthday to my firts baby @MatildaFerragni who is with auntie ...

Chiara FERRAGNI/ Foto - l’ironia di Giorgio Panariello : “sono il suo influencer speciale : CHIARA FERRAGNI, Giorgio Panariello è il suo influencer ufficiale? L'attore toscano pubblica su Instagram una Foto e scatena i commenti dei followers.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 05:39:00 GMT)

Chiara Ferragni e i biker shorts : il look per le pubblicazioni di matrimonio è firmato Intimissimi [GALLERY] : Intimissimi veste Chiara Ferragni per il giorno delle pubblicazioni di matrimonio con Fedez L’influencer Chiara Ferragni, prossima alle nozze che si terranno il 1 settembre a Noto, per il giorno delle pubblicazioni ha optato per un biker shorts di Intimissimi pratico e versatile indossato con reggiseno da portare a vista. Il pantaloncino da ciclista, indossato ormai da tutte le celeb a livello internazionale si appresta ad essere l’ultimo ...