Migranti | ministro Moavero | porti in Italia aperti fino alla modifica della missione

Migranti - ministro Difesa Trenta oggi in visita a Tunisi : Roma, 23 lug., askanews, - oggi visita istituzionale del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in Tunisia, invitata dalle autorità Tunisine. Trenta incontrerà in mattinata il presidente della ...

Nave Diciotti - Davigo : “Salvini e le manette ai Migranti? Un ministro non può dare ordini alla magistratura” : “Salvini e il suo tweet in cui invoca le manette per ‘i violenti’ della Nave Diciotti? L’ho già detto in una intervista al Fatto Quotidiano: escludo che un ministro possa dare ordini alla magistratura. Non è previsto dalla nostra Costituzione“. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dal magistrato Piercamillo Davigo, che si sofferma sul ddl leghista relativo alla legittima difesa: “Il testo della legge ...

Migranti - Emiliano : “Ignobile strumentalizzazione. Incredibile che il governo permetta a Salvini di non fare il ministro” : “Migranti morti in mare? Condivido tutto quello che ha detto Fratoianni. C’è una ignobile strumentalizzazione di un problema che non può essere fermato, ma solo regolato, come tutti i flussi inarrestabili, e che viene utilizzato ai fini di propaganda politica“. Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite di Omnibus, su La7. E ricorda: “Lasciare in mare chi attende un soccorso, dal punto di ...

Migranti morti in mare - lite tra le ong e il ministro Salvini : La Open Arms al leader leghista: «I libici hanno lasciato morire quella donna e quel bambino». La replica: «Bugie e insulti»

Migranti - Saviano : “Quanto gode il ministro a veder morire i bimbi?”. Salvini minaccia querela : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini sulla vicenda denunciata dall'ong Open Arms. Il giornalista: "ministro della Mala Vita, l'odio che ha seminato la travolgerà". Il vicepremier: "Merita una carezza e una querela".Continua a leggere

Ue contro Salvini : "Libia non è porto sicuro"/ Ultime notizie - Migranti : ministro "si cambia o avanti da soli" : Ue contro Salvini: "Libia non è porto sicuro". Ultime notizie migranti, il ministro dell'Interno replica: "o si cambia o siamo costretti ad andare avanti da soli"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:15:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Scontro Saviano-Salvini sui Migranti : il 63% sta col Ministro - solo il 17% per lo scrittore : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:45:00 GMT)

Migranti - la mediazione del ministro Moavero dietro il primo successo diplomatico : ROMA Adesso non è più Salvini contro tutti, adesso è il governo che chiama in causa l'Europa, chiede un'assunzione di responsabilità unitaria immediata del dramma delle migrazioni e ottiene un primo, ...

Barcone con 450 Migranti verso Italia : Salvini - “porti chiusi”/ Ultime notizie - Ministro “era in acque Malta” : migranti, Barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:52:00 GMT)

[Il retroscena] Mattarella impone lo sbarco dei Migranti e sconfessa Salvini. E il ministro della Giustizia fa autogol : Doveva essere il grande giorno in cui il Movimento mostrava la sua vera indole, concreta ed efficace, di chi affronta e risolve i problemi e non si affida solo a slogan e formulette, così due giorni ...

Salvini-Seehofer - vertice Migranti a Innsbruck/ Piano-Conte - Ministro : "obiettivi comuni con Germania" : vertice Conte-Salvini sui migranti: riunione Innsbruck con Ministri Ue, incontro con Seehofer. "Col premier linea comune'.

Salvini-Seehofer - vertice Migranti a Innsbruck/ Piano-Conte - Ministro : “obiettivi comuni con Germania” : vertice Conte-Salvini sui migranti: ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. “Col premier linea comune e unica voce”: altro vertice vicepremier con Seehofer(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Migranti - ministro Trenta : "La strada è regolamentare" : Matteo Salvini ha fatto della chiusura dei porti italiani la propria missione in queste prime settimane di governo e gli altri ministri lo hanno praticamente lasciato fare. In queste ultime ore, però, si ha la sensazione che qualcosa stia cambiando. Già ieri il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha fatto un passo indietro e si è allontanato da Salvini sulla chiusura dei porti per la nave italiana Diciotti, che al momento è diretta in ...

Moavero "Su barconi Migranti possibile presenza di terroristi"/ Vertice Nato - allarme del ministro Esteri : Moavero "Su barconi migranti possibile presenza di terroristi": l'allarme del ministro degli Esteri italiano alla vigilia del Vertice Nato, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:10:00 GMT)