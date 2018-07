Emendamenti Decreto Dignità | “riaprire le GaE per i Diplomati Magistrali”

scuolainforma

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ultime notizie oggi 23 luglio 2018 – Tra glialpresentati in queste ore da quasi tutti i gruppi parlamentari ne compare uno (Salva Maestri) del Movimento Democratico e Progressista – Liberi e Uguali, a firma dell’On. Epifani. In particolare si chiede di inserire nel testo normativo una clausola che consentirebbe … L'articolo: “riaprire le GaE per iMagistrali” proviene da Scuolainforma.