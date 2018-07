Assalto d’oro | splendida Alice Volpi a Wuxi | l’azzurra diventa la regina mondiale nel

sportfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) L’atleta azzurra ha sconfitto la francese Thibus con il punteggio di 15-12, conquistando dunque la medaglia d’oro nel fioretto Unavince la medaglia d’oro nel fioretto individuale femminile ai campionati del mondo di scherma di, salendo così sul gradino più alto del podio. La 26enne senese non lascia scampo per 15-12 in finale alla francese Ysaora Thibus, costretta ad arrendersi davanti alla determinazione e alla tecnica dell’azzurra. Sul podio anche l’altra italiana Arianna Errigo, che conquista il bronzo insieme alla tunisina Ines Boubakri dopo aver perso la semifinale contro la Thibus. Un risultato pazzesco per la scherma italiana, che si conferma al vertice del panorama.L'articolod’oro,: l’azzurralanel fioretto femminile sembra essere il ...