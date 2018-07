Milan | Reina | ' Io e Donnarumma ci sentiamo due numeri uno'

Sorpresa Milan - Reina potrebbe già partire! : Milan, Pepe Reina potrebbe lasciare il club dopo aver firmato solo da pochissime settimane con i rossoneri: la situazione Milan, Reina potrebbe già partire. I piani rossoneri sono stati un po’ sconvolti nelle ultime settimane. Il club ha preso Reina con l’intenzione di cedere Donnarumma a cifre vicine ai 100 milioni, ma il calciatore si è notevolmente svalutato e nessuno si è fatto avanti con proposte convincenti. Dunque adesso ...

Milan - Gattuso non si preoccupa del dualismo Reina-Donnarumma : “Chi sta meglio gioca”. Il dualismo fra Donnarumma e Reina sembra non preoccupare Rino Gattuso, secondo cui “è meglio avere due grandi portieri anziché no: sarà un problema per me scegliere ma è meglio così”, ha spiegato l’allenatore rossonero, che è pronto ad accogliere a Milanello Carlos Bacca, reduce dal prestito al Villarreal, ma a certe condizioni. “Se arriva e devo sentire discorsi da bischero, ...

Calciomercato : il Milan ufficializza Reina e Strinic : Il Milan ha ufficializzato gli ingaggi di Pepe Reina e Ivan Strinic, rinforzi a parametro zero già da tempo finalizzati, visto che i due contratti biennali sono stati depositati alla Lega Serie A il 16 e il 2 marzo. Reina, 36 anni ad agosto, è “un vincente, un leader, un protagonista in ogni sua squadra: dal Villarreal al Napoli – si legge nella presentazione, sul sito del Milan – una figura di forte esperienza e carisma, ...

Milan ufficializza Reina e Strinic : ANSA, - MilanO, 2 LUG - Il Milan ha ufficializzato gli ingaggi di Pepe Reina e Ivan Strinic, rinforzi a parametro zero già da tempo finalizzati, visto che i due contratti biennali sono stati ...

Mercato Milan : Reina e Strinic ufficiali. Contratti depositati in Lega A a marzo : Uno è appena uscito dal Mondiale, l'altro ci è rimasto dentro per un pelo, sempre coi rigori di mezzo. Stati d'animo diversi per Pepe Reina e Ivan Strinic, che però sono Legati da un elemento comune: ...

Rapporti con la criminalità - ora Reina inguaia il Milan : MilanO - Non sembrano finire i guai per il Milan . Secondo alcune indiscrezioni, Pepe Reina - il quale non è ancora ufficialmente un giocatore rossonero, essendo tesserato con il Napoli fino al 30 ...

Milan : Reina chiuderà la carriera in maglia rossonera - : L'estremo difensore, ora rossonero, ha fatto alcune rivelazioni dicendo: " Il Milan? Uno dei club più grandi al mondo. Abbiamo l'obbligo di tornare in Champions e per me è una sfida affascinante. ...

Reina : “Milan deve tornare in Champions” : “Il Milan è uno dei club più grandi al mondo. Abbiamo l’obbligo di tornare in Champions League: una sfida appassionante”. Dopo l’addio al Napoli, Pepe Reina pensa già alla prossima stagione che vedrà il portiere spagnolo difendere i pali dei rossoneri. Intervistato dal quotidiano iberico ‘As’, l’estremo difensore parla poi delle sue prospettive e del rapporto con il compagno di reparto Gigi Donnarumma. ...

Reina : 'Il Milan deve tornare in Champions' : Per quanto riguarda la panchina del Real, Reina nel toto-nomi ci mette anche Sarri: 'Lo consiglio a qualsiasi squadra del mondo, per le sue idee calcistiche e il modo maniacale di lavorare'. Mentre ...

Nuova vita per Reina - lo spagnolo rivela : “riporteremo il Milan in Champions. De Laurentiis? Non andiamo d’accordo” : Pepe Reina ha parlato della decisione di accettare l’offerta del Milan, rivelando poi alcuni particolari del suo rapporto con De Laurentiis Esperienza al Napoli terminata, Pepe Reina riparte dal Milan cominciano un nuovo capitolo della propria carriera. Il portiere spagnolo vivrà prima l’esperienza Mondiale per poi vestirsi di rossonero, con l’obiettivo di riportare in Champions il club di Yonghong Li. Intervistato dal ...

Reina : 'Sarri un padre - la Juve oggi è imbattibile. Milan? Voglio riportarlo in Champions' : Il Milan è uno dei club più importanti al mondo, abbiamo il dovere di riportarlo in Champions: una sfida appassionante". Sul dualismo con Donnarumma: "Non mi hanno fatto alcun discorso dal punto di ...

Dal Milan alla… camorra - Reina mette le cose in chiaro : “ecco com’è andata con gli Esposito” : Pepe Reina ha parlato del Napoli, della sua nuova avventura al Milan e del suo rapporto con gli Esposito, conosciuti tramite Paolo Cannavaro Quattro anni che si chiudono così, sfiorando uno scudetto che per la città di Napoli sarebbe stato un evento da ricordare per anni. Pepe Reina saluta e si prepara a vestire la maglia del Milan, ultima grande avventura della sua carriera prima di dire basta con il calcio giocato. LaPresse/Gerardo Cafaro Il ...

Reina : 'Per nulla preoccupato dal Milan. Su Donnarumma e il Napoli...' : Napoli e Milan, ma non solo. Pepe Reina, che dal primo luglio sarà ufficialmente un giocatore rossonero, si è confessato al Corriere dello Sport: ' In azzurro sono stati quattro anni meravigliosi dal punto di vista sportivo e umano. Ho conosciuto gente incantevole e siamo stati capaci, come squadra, di andare vicino a un sogno. L a Juve ...

Milan - Pepe Reina e Mirabelli : ecco un sorprendente retroscena sul futuro Video : Il Milan pensa gia' alla prossima stagione provando a mettere a segno dei colpi a parametro zero piuttosto interessanti. Essere riusciti, ad esempio, a bruciare la concorrenza di tanti altri club nella corsa a Pepe Reina, svincolato dal Napoli, rappresenta un'iniezione di fiducia importante per l'ambiente. Il fatto che un portiere così importante e potenzialmente in grado di abbracciare molti progetti ambiziosi abbia scelto di spostarsi a Milano ...