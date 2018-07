In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 luglio | Esclusivo | “I migranti morti li lasciamo

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 luglio : Esclusivo – Il “metodo” per far salire sulle motovedette chi rifiuta di tornare in Nord Africa“ : Canale di sicilia “Libia, barconi affondati con i migranti a bordo” Fonti militari: “I guardacoste così li costringono a salire sulle motovedette” di Fabrizio D’Esposito e Antonio Massari Toh che sbadati! di Marco Travaglio Ora che anche la Corte d’Assise di Palermo conferma come la trattativa Stato-mafia non frenò né bloccò le stragi, ma anzi le favorì, le accelerò o addirittura le provocò, da via D’Amelio a Palermo a via Fauro a Roma, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 luglio : “Il dialogo del Ros con Cosa nostra accelerò la strage” : La sentenza La Trattativa – “Graviano cita Berlusconi. Il Ros accelerò via D’Amelio” Le motivazioni – Secondo i giudici l’ex premier era conscio della minaccia mafiosa veicolata da Dell’Utri al suo governo di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza L’ultimo ricatto di Marco Travaglio Non c’era miglior modo di ricordare il 26° anniversario della strage di via D’Amelio che depositare proprio il 19 luglio le motivazioni della sentenza ...

Che cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 19 luglio 2018 : Cronaca, tanta cronaca dalla città sul Cittadino in edicola giovedì 19 luglio 2018: il bollettino di un weekend ad alta tensione a Monza con risse e scontri anche in centro. E il racconto di un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Sul Fatto in Edicola giovedì 19 luglio il premier Conte intervistato da Marco Travaglio : “Il mio modello? Aldo Moro” : Sul Fatto Quotidiano in edicola domani 19 luglio il direttore Marco Travaglio intervista il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Due pagine di intervista esclusiva su ciò che è stato Fatto dal governo e ciò che si appresta a fare. Ecco una breve sintesi. “Ho incontrato Beppe Grillo soltanto una volta, in campagna elettorale, dopo la presentazione della squadra degli aspiranti ministri 5Stelle. Mi ha detto: ‘Ah, tu fra tutti sei quello ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 luglio : Giallo su 2 morti in mare. Ecco i 6 boss che lucrano sul traffico : Mediterraneo Due morti, accuse ai libici. Ma il Viminale li difende La Ong Open Arms salva una donna e attacca: “Li hanno lasciati in mare” di Antonio Massari Giuristi per caso di Marco Travaglio Da quando i processi sono diventati come le partite di calcio e 50 milioni di italiani si dividono, nel tempo libero, fra gli aspiranti ct della Nazionale e i giudici a latere, se ne sentono di tutti i colori. Ora fa discutere una sentenza della ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 luglio : Il giorno per la decisione dovrebbe essere domani - ma i due partiti di maggioranza hanno priorità opposte : Il caso Veti incrociati Lega-M5S sulle nomine Rai e 007 Scontro su quali poltrone vanno lasciate all’opposizione di Forza Italia e Pd di Stefano Feltri e Carlo Tecce Signorsì e Signornò di Marco Travaglio Da anni non guardo il Tg1 per motivi di igiene personale. Quindi non conosco Claudia Mazzola, la telegiornalista inserita dai 5Stelle nella cinquina di aspiranti candidati al nuovo Cda Rai messi ai voti sulla piattaforma Rousseau. L’unica ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 luglio : Germania - Spagna e Portogallo aiutano sui migranti : Anche Germania, Spagna e Portogallo aiutano l’Italia ad accogliere i migranti Conte & C. rompono l’isolamento con l’appello ai partner Ue dopo i nuovi arrivi. Ora Dublino vacilla di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta/1. “Salvini dice che governerà per i prossimi 30 anni? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti” (Piero Fassino, deputato Pd, 2.7). Allora mi sa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 luglio : L’accordo Ue sull’accoglienza “volontaria” alla prima prova : Diplomazia Migranti, c’è la prima intesa: “50 in Francia e 50 a Malta” In rotta – Il primo ministro Conte scrive al presidente Tusk, a Juncker e ai suoi omologhi di 27 Paesi Ue. Incassa il ricollocamento di una parte dei nuovi arrivati di Antonio Massari Calende greche di Marco Travaglio Tale è la penuria di opposizioni che chiunque stia contro il governo andrebbe preservato come i panda. Ma, nel caso di Carlo Calenda, il discorso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 luglio : Libia - partito un altro barcone. Italia : stop alle navi militari Ue : La giornata Tornano i barconi carichi. 450 migranti in Sicilia Immigrazione – Il duro del Viminale dice: “Nessun porto”. Nuovo scontro con Malta che non interviene, poi si muove la Guardia costiera Italiana. Altri tre sbarchi in un giorno di Alessandro Mantovani Ong e migranti in mare. Ciò che non si può smentire di Marco Travaglio e Stefano Feltri La polemica – I punti fermi nel dibattito sui salvataggi Tijuana, Messico Il ...

Oggi in Edicola : tutto pronto per la ciclabile a picco sul Garda : Infine per gli spettacoli l'intervista ai Baustelle , attesi questa sera in piazza LOggia per il «Brescia Summer Music Festival» . Leggi qui il GdB in edicola Oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 luglio : Sui diciotto componenti dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio - nonostante i mal di pancia - nessuno sceglie di votare no : Ultimo atto Addio vitalizi: la Camera li taglia senza voti contro Montecitorio – In Ufficio di presidenza 12 a favore (M5S, Lega, Fratelli d’Italia e Rosato), gli altri astenuti o assenti. Fico esulta: risparmio da 40 milioni di Tommaso Rodano L’intervista “Ora tagliamo i parlamentari: via in 345” Riccardo Fraccaro – Il ministro dei Rapporti con il Parlamento: “Da settembre, le riforme. Aboliamo anche il Cnel” di pa.za. Il ...

In Edicola sul Fatto del 12 luglio : Davigo superstar - cambia tutto anche nella magistratura : Urne aperte Csm, Davigo è il più votato. Ma crescono i conservatori Oltre al magistrato simbolo di Tangentopoli, viene eletta al Consiglio superiore anche Micciché (magistratura Indipendente) sostenuta dall’ex sottosegretario Cosimo Ferri di Antonella Mascali I ministri Salvini di Marco Travaglio La notizia che Matteo Salvini ha spiccato un mandato di cattura, a carico dei migranti ammutinati sul rimorchiatore Vos Thalassa prima di essere ...