Il nuovo ministro britannico per la, capo negoziatore di Londra con Bruxelles, è convinto che si possa trovare uncon l'Ue sull'uscita del Regno Unito e che possa essere raggiunto "entro ottobre". Lo ha detto in un'intervista alla Bbc. Sul Sunday Telegraph ha però lanciato un monito alla Ue: se alla fine non si trovasse un'intesa commerciale in linea con gli interessi britannici,il governo si riterrebbe libero di rivedere gli impegni già presi per ilmento di 39mld di sterline per il "divorzio".(Di domenica 22 luglio 2018)