Nomine | patto per la Cdp | ora la Lega punta ai vertici di Eni e Fs

Sulle Nomine il patto tra maggioranza e opposizioni ha retto : Il patto tra maggioranza e opposizioni Sulle nomine parlamentari, Commissione di Vigilanza e Cda Rai e poi Copasir, ha tenuto. La Vigilanza è andata a Forza Italia con Alberto Barachini, ex giornalista Mediaset, e il Copasir al Pd con Lorenzo Guerini, uomo di fiducia dell'ex segretario Matteo Renzi. Questa mattina, nelle sedute che hanno eletto i presidenti delle Commissioni di garanzia, per prassi in quota all'opposizione, ...