Inter-Zenit | pari pirotecnico

Inter - fuochi d'artificio con lo Zenit : è 3-3. In gol Icardi e Lautaro : Mauro Icardi e Antonio Candreva. Getty Images Passi in avanti chiedeva e passi in avanti ha ottenuto: Luciano Spalletti può lasciare Pisa con l'animo decisamente più soddisfatto rispetto a Sion. Il ...