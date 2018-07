Volley | l’Italia viaggia verso i Mondiali | i convocati per il secondo collegiale | tornano

Sitting Volley - l’Italia stende l’Olanda e si guadagna il pass per la semifinale : le azzurre in corsa per una medaglia : Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ragazze di Amauri Ribeiro, vera e propria rivelazione di questa rassegna iridata A Rotterdam nel Campionato Mondiale di Sitting volley una straordinaria Italia ha battuto 3-2 (25-18, 20-25, 25-22, 22-25, 15-11) le padrone di casa olandesi, qualificandosi per le semifinali che valgono le medaglie. Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. L’Italia perde due pezzi. Biscottone letale tra Svizzera e Olanda : L’Italia nel giro di un paio d’ore perde due delle sue tre coppie al Campionato Europeo. Menegatti e Giombini chiudono al 17mo posto l’ultima avventura assieme, per mano delle sorelle svizzere Vergè-Deprè, mentre Rossi e Caminati escono dal torneo maschile a causa del temuto “Biscottone” fra Boehlè/Van de Velde e Heidrich/Gerson, che, guarda caso, chiudono l’ultimo match del girone con il risultato che serviva ...

Volley - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Tra certezze - ballottaggi e possibili sorprese : L’Italia ha incominciato la marcia verso i Mondiali di Volley maschile che si giocheranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si è radunata a Cavalese per un primo collegiale (con alcune assenze come quelle di Zaytsev e Juantorena). Scatta anche la lotta per i 14 posti a disposizione, tutti vorranno essere presenti ai Mondiali e la concorrenza interna sarà spietata: vediamo nel dettaglio quali saranno le ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : domani l’Italia si gioca il pass per la semifinale : Mondiale di Sitting Volley: domani Italia-Olanda vale la semifinale La nazionale femminile di Sitting Volley, reduce dalla storica qualificazione ai quarti di finale del Campionato Mondiale 2018, si è trasferita oggi a Rotterdam dove domani (ore 18) affronterà l’Olanda. Tanta è la felicità in casa azzurra, perché alla vigilia della manifestazione non era facile pensare che l’Italia potesse accedere tra le prime otto formazioni al mondo, ...

Mondiale di Sitting Volley : impresa storica delle azzurre - l’Italia è ai quarti : In Olanda le azzurre del Sitting Volley hanno battuto l’Iran e sono volate ai quarti di finale impresa storica ad Arnhem (Olanda) delle azzurre del Sitting Volley, capaci alla prima partecipazione in un Campionato Mondiale di raggiungere i quarti di finale. Decisivo è stato il successo sull’Iran 3-1 (28-26, 23-25, 25-15, 25-22), una vittoria meritatissima che proietta le ragazze di Amauri Ribeiro tra le migliori otto formazioni ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : primo storico successo per l’Italia femminile : Sitting Volley: primo storico successo per le azzurre al Mondiale, 3-0 alla Slovenia primo storico successo per la Nazionale femminile al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Dopo la sconfitta contro la plurititolata Cina, in cui tuttavia le azzurre di Amauri Ribeiro avevano già mostrato qualcosa di buono, nella gara odierna contro la Slovenia la formazione tricolore si è imposta con un secco 3-0 (25-14, 25-14, 25-18). Grazie a questo ...

Volley - Europei U20 2018 : l’Italia surclassa la Turchia - Recine e Lavia sugli scudi. Seconda vittoria degli azzurrini : L’Italia prosegue alla grande la propria avventura agli Europei U20 di Volley maschile in corso di svolgimento a Kortrijk (Belgio). Gli azzurrini, dopo la vittoria di ieri contro la Francia, hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-29; 25-19; 20-25; 25-23) e hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali. La nostra Nazionale ha dominato i primi due set, poi ha commesso qualche errore di troppo nella terza ...

Volley – Europeo U20 maschile : esordio positivo per l’Italia - Francia ko : Europeo U20 M: buona la prima per gli azzurrini, 3-0 alla Francia Ottimo esordio per gli azzurrini di Monica Cresta ai Campionati Europei Under 20 Maschili. Nella prima uscita ufficiale, l’Italia si è imposta in modo netto sulla Francia, portandosi a casa la vittoria per 3-0 (28-26, 25-18, 26-24) e riuscendo a dare anche un segnale importante alle altre contendenti della Pool di Kotrijk (Russia, Polonia, Turchia e Belgio). L’andamento del ...

Volley - Leo Lo Bianco senza contratto : “Non voglio smettere - non comincerò subito la stagione. L’Italia? Farà un gran Mondiale” : Leo Lo Bianco si sta godendo un’estate di riposo nella sua Omegna ed è in attesa di una chiamata. La palleggiatrice non ha ancora ricevuto offerte per la prossima stagione dopo aver saltato quasi tutta l’annata con Casalmaggiore a causa di un problema fisico. La 38enne ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della situazione attuale: “Non faccio drammi, gioco a pallavolo da trent’anni, il mio ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia incomincia il cammino - i convocati per il primo collegiale. Assenti Zaytsev e Juantorena : L’Italia incomincia la marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si ritroverà lunedì 16 luglio a Cavalese (Trento) dove si disputerà un collegiale di cinque giorni: i ragazzi di Chicco Blengini avranno modo di tornare al lavoro e di iniziare a tutti gli effetti la marcia verso la rassegna iridata. Spiccano le assenze di Ivan ...

Beach Volley - Europei 2018 : le coppie dell’Italia ai raggi X : E’ un‘Italia forza tre quella che si presenta all’Europeo in Olanda ma non è sicuramente la migliore versione possibile della squadra italiana quella che si appresta ad affrontare l’avventura continentale. La coppia faro del movimento tricolore, Lupo/Nicolai, campioni in carica, arrivano all’appuntamento più atteso della stagione non al meglio delle sue possibilità a causa dello stop di oltre 100 giorni dovuto ...

Beach Volley - Mondiali Under 20 Nanjing. L’Italia c’è anche al maschile! Che bravi Di Silvestre/Marchetto : è main draw : Saranno due le coppie a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del Mondiale Under 20 in programma a Nanjing in Cina. Un grande risultato, tutt’altro che scontato, per Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che sono riusciti a superare due turni di qualificazione contro e ad essere una delle quattro coppie qualificate per il tabellone principale. Nella prima sfida di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte la coppa ...

Volley - due mesi ai Mondiali : l’Italia si prepara - esordio a Roma contro il Giappone! Gli azzurri vogliono incantare : Mancano due mesi esatti ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria. Domenica 9 settembre sono infatti previsti i due match d’apertura della rassegna iridata, scenderanno subito in campo le Nazionali dei Paesi ospitanti. Gli azzurri dunque calcheranno il palcoscenico del Foro Italico in Roma per un match all’aperto contro il Giappone: i ragazzi del CT Chicco Blengini incominceranno la propria ...