Sotto la parità il comparto Finanziario in Italia | -0 | 61% | | giornata in discesa per Banca

Sotto la parità il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 43% - - giornata in discesa per doBank : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il settore bancario italiano, mentre l'EURO STOXX Banks consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a quota 9.884,25, in calo dello 0,43% ...

Borse europee Sotto la parità. Piazza Affari si allinea : Piazza Affari continua la seduta sotto i livelli della vigilia, intonandosi all'andamento debole delle Borse europee. Mentre, oltreoceano continua la stagione delle trimestrali, con giganti del ...

Borse europee - atteso avvio Sotto la parità : ... presidente della Fed, che nella sua seconda audizione al Congresso ha confermato la sua linea, rassicurando gli investitori circa le prospettive dell'economia Usa. Dal Beige Book pubblicato ieri è, ...

Borse europee e Piazza Affari verso avvio Sotto parità - focus su Pil Cina e parole Trump : Previsto un avvio in territorio negativo anche per le principali Borse europee e per Piazza Affari. La settimana riparte con le indicazioni che sono arrivate dall'economia cinese. Mentre sono in atto le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, il Pil del secondo trimestre 2018 ha mostrato una crescita su base annua del 6,7% rispetto al +6,8% della passata ...

Borse europee Sotto la parità in avvio di scambi - in primo piano Pil Cina e parole Trump su Europa : La prima seduta della settimana inizia sotto la parità per le principali Borse europee. L'ottava parte con le indicazioni che sono arrivate dall'economia cinese e dalle parole del presidente Usa, Donald Trump. Sui mercati del Vecchio continente la giornata inizia con il Dax che cede lo 0,02% e il Cac40 che segna un -0,05%, mentre l'inglese ...

Borse Ue Sotto parità : Milano - Mib-0 - 06% : 9.31 Avvio sotto la parità per le Borse europee,ancora dominate dai timori per la guerra commerciale tra Usa e Cina e in attesa di notizie da Helsinki dove nel pomeriggio è previsto il vertice tra e Putin. Nel dettaglio,Parigi il Cac è invariato, Londra cede lo 0,02% e Francoforte lo 0,08%. Milano il Mib cede lo 0,06%,così come l'All Share. Lo Spread Btp-Bund è in leggera salita a 239 punti,in rialzo rispetto ai 228punti del closing di ...

Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 38% - : Teleborsa, - Registra una modesta discesa l'indice del settore alimentare italiano, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...

Wall Street procede Sotto la linea di parità : Si indebolisce a metà seduta la borsa di Wall Street. A pesare i timori di una guerra commerciale tra USA e Cina mentre è partito il conto alla rovescia all'entrata in vigore dei dazi varati dall'...

Futures USA poco Sotto la parità : Teleborsa, - In prossimità dell'apertura della Borsa di New York, i Futures USA si mostrano timidamente negativi nella settimana dedicata al FOMC della Fed. A circa un'ora dall'apertura di Wall Street ...

Piazza Affari cambia rotta e si mostra Sotto la parità : Gli investitori rimangono a guardare la situazione politica in Italia dopo che è naufragata la nascita dell'Esecutivo giallo-oro a causa della designazione di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. ...

Piazza Affari cambia rotta e si mostra Sotto la parità : Cambio di rotta per Piazza Affari che dopo un avvio in pole position sull'Europa ora si mostra sotto la parità. Gli investitori rimangono a guardare la situazione politica in Italia dopo che è naufragata la nascita dell'Esecutivo giallo-oro a causa della designazione di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. Una scelta, questa, osteggiata dal Presidente della ...