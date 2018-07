Saviano denunciato da Salvini | leso mio ministero Video | dalla scorta alla

Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale/ Denunciato per il video in cui lo chiama "buffone" : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il ministro dell'Interno ha Denunciato lo scrittore per il video in cui lo definisce "buffone"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:37:00 GMT)