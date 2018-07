Milan | il Chelsea su Donnarumma | i due club lavorano ad uno scambio super ...

Antonio Conte al Milan? / Ultime notizie - il Fondo Elliott vuole l'ex Chelsea per sostituire Gattuso : Antonio Conte al Milan? Ultime notizie, il Fondo Elliott vuole l'ex Chelsea per sostituire Gennaro Ivan Gattuso. Il cambio di proprietà potrebbe portare anche a una rivoluzione in panchina.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:55:00 GMT)

Milan - Morata : c’è il blitz a Londra/ Il Chelsea pronto a rimpiazzarlo con Higuain della Juventus : Milan, Morata: c’è il blitz a Londra. Piace anche Higuain, ma occhio alla concorrenza del Chelsea. Il club meneghino vorrebbe l'argentino o lo spagnolo per la prossima stagione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Calciomercato Milan - scade la clausola di Suso! Il Chelsea monitora lo spagnolo - ma il prezzo lo fanno i rossoneri : Nella notte è scaduta la clausola di 38 milioni presente nel contratto di Suso. Intanto il Chelsea segue lo spagnolo per il dopo Hazard: il Calciomercato del Milan entra nel vivo Dalla mezzanotte di ieri, sul contratto di Suso non è presente alcuna clausola. L’offerta da 38 milioni alla quale il Milan non si sarebbe potuto opporre non è più valida, nè per l’Italia, nè per l’estero. Adesso i rossoneri, in caso di cessione, ...

Higuain al Milan?/ Ultime notizie : ma Sarri lo vuole fortemente al Chelsea - pronta maxi offerta : Higuain al Milan? Ultime notizie: il fondo Elliott vuole regalare il Pipita ai tifosi rossoneri. Il calciatore argentino lascerà la Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 21:23:00 GMT)

Ancelotti chiama Suso ma tra Napoli e Milan si intromette il Chelsea : Futuro da definire per il giocatore rossonero: AdL pronto a giocare la carta Callejon, ma i Blues...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo! Higuain al Chelsea? Zaza verso il Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Donnarumma al Chelsea/ Il Milan non fa sconti - ma Sarri andrà all'attacco : Donnarumma al Chelsea: il Milan non fa sconti e chiede almeno 50 milioni, ma Sarri andrà all'attacco anche perché la strada verso Alisson è complicata(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Milan - cercasi acquirenti per Donnarumma : Chelsea in prima fila : ROMA - Fu una brutta storia quella di Donnarumma , la storia del primo rifiuto al prolungamento del contratto col Milan e dell'accordo successivo. Brutta perché un ragazzino dal futuro luminoso si ...

Callejon al Milan? / Lo spagnolo del Napoli anche nel mirino del Chelsea di Sarri : presto l’addio ma per dove? : Jose Maria Callejon al Milan? Le ultime voci di calciomercato danno lo spagnolo del Napoli anche nel mirino del Chelsea di Sarri, ma in entrambi casi l'affare è complicato.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Milan - Donnarumma offerto al Chelsea per Morata : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Bonucci: Milan, voglio la Champions Bogarelli: Il Milan vale più di 1 miliardo

CHELSEA MANNING TENTA IL SUICIDIO A MilanO/ Paura dopo foto sul cornicione : ora è al sicuro : CHELSEA MANNING, ex soldato e attivista digitale ha annunciato su Twitter i suoi propositi suicidi postando una foto su un cornicione a MILANO: come sta?(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:42:00 GMT)

