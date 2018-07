Il cliente le tocca il sedere - la cameriera lo scaglia a terra. “Posso vestirmi come voglio” : Il cliente le tocca il sedere, la cameriera lo scaglia a terra. “Posso vestirmi come voglio” La 21enne americana Emilia Holden ha deciso di dare una lezione a un cliente che si era preso troppe libertà. L’uomo ha passato due notti in carcere. “Tutte le donne devono avere il diritto di vestirsi liberamente e soprattutto […] L'articolo Il cliente le tocca il sedere, la cameriera lo scaglia a terra. “Posso vestirmi come voglio” ...