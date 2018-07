leggioggi

: Leggo che il Governo sta per presentare un decreto #Milleproroghe. Tipico decreto di fine anno, perché farlo ad ago… - PaoloGentiloni : Leggo che il Governo sta per presentare un decreto #Milleproroghe. Tipico decreto di fine anno, perché farlo ad ago… - LeggiOggi_it : Decreto Milleproroghe in arrivo al Cdm: i contenuti della bozza... - JohnHard3 : Milleproroghe, la prima bozza del decreto Norme su intercettazioni slittano a marzo Bonus per i 18enni valido fino… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Era stato annunciato in via informale e sarà probabilmente sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani – 21 luglio – ladel, il tradizionale documento di fine anno che posticipa l’entrata in vigore di alcune leggi e la loro scadenza, e che il Governo Conte vuole sembra invece intenzionato ad anticipare a luglio. Una decina di articoli si occuperanno di più fronti: enti territoriali e rinnovo dei mandati dei presidenti di provincia, normativa sulle intercettazioni telefoniche, ambiente, edilizia scolastica, Isee precompilato, Università, ricette veterinarie in formato elettronico, terremoto. Nelladelche circola in queste ore non è invece presente – come invece si annunciava – alcuna norma sulle banche credito cooperativo, dopo la frenato degli scorsi giorni del ministro dell’Economia Tria. Ladelcontiene anche ...