Elisabetta Gregoraci Grande Fratello Vip sì o no? Prima dell’autunno si gode l’estate in

Elisabetta Gregoraci sto ricevendo tante proposte per il mio futuro : La presentatrice Elisabetta Gregoraci ha le idee molto chiare sul suo futuro, ci dovrebbe essere la sua partecipazione come concorrente alla nuova edizione del “Grande Fratello Vip” e tante altre novità.. «Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive» ha dichiarato la Gregoraci in un’intervista che verrà pubblicata sul settimanale “Oggi”. «Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio ...

Elisabetta Gregoraci : "Grande Fratello Vip o cinema? Valuterò da sola" : Elisabetta Gregoraci, in questi giorni, si sta concedendo qualche settimana di vacanza in Sardegna, sullo yatch dell'ex marito Flavio Briatore, assieme al figlio Nathan Falco. La showgirl, al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha confermato di essere single e di volersi dedicare esclusivamente al primogenito: Sono la tipica mamma italiana, fisica, coccolona, un po’ ansiosa, rompiballe. Fosse per me sbaciucchierei sempre mio ...

Elisabetta Gregoraci e lo scatto osè : i fan si chiedono se indossa l'intimo : Instagram sembra aver portato un'ondata di calore a questa estate, con star del web e del mondo dello spettacolo che mostrano, erroneamente e non, ciò che madre natura ha donato loro. Tra le varie figuracce che in queste ultime settimane si sono susseguite, c'è chi ha deciso di pubblicare spontaneamente alcune fotografie facendo sfoggio di abiti da urlo. Ad essere chiamata in causa per alcuni scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram, ...

Grande Fratello Vip 3 : Elisabetta Gregoraci nel cast? ‘Decido senza Briatore’ : Elisabetta Gregoraci protagonista della terza edizione del Grande Fratello Vip? Il gossip sta impazzando anche grazie ad un’intervista che la showgirl ha rilasciato al noto settimanale ‘Oggi’. Naturalmente, nessuna ufficialità, è ancora presto per parlare di certezze ma, di certo, la Gregoraci ha intenzione di fare sul serio e di liberarsi dell’ombra dell’ex compagno Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci: forse la ...

Grande Fratello Vip : Elisabetta Gregoraci nel cast? Parla lei : Elisabetta Gregoraci al GF Vip? La sua ultima dichiarazione Tra poco più di 2 mesi inizierà la terza edizione del Grande Fratello Vip. Ovviamente alla conduzione ci sarà sempre Ilary Blasi affiancata dal direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. Ma chi saranno i concorrenti vip del reality? Ancora non è dato saperlo perchè la produzione non ha svelato alcun nome. Tuttavia sono ovviamente circolati diversi rumor a tal proposito. E tra ...

Elisabetta Gregoraci : “Grande Fratello Vip? Decido da sola - senza Briatore” : Elisabetta Gregoraci concorrente del Grande Fratello Vip? “Decido da sola” Elisabetta Gregoraci potrebbe entrare nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. Altro che divieto dell’ex marito Flavio Briatore, la showgirl calabrese è determinata più che mai a proseguire con la sua carriera televisiva. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola […] L'articolo Elisabetta Gregoraci: ...

Elisabetta Gregoraci svela chi è il suo vero amore : Elisabetta Gregoraci svela per la prima volta chi è il suo vero amore, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore e i gossip su una relazione con Francesco Bettuzzi. La showgirl, che presto potrebbe prendere parte al Grande Fratello Vip, si sta godendo le vacanze in Sardegna, in compagnia dell’unico uomo della sua vita: il figlio Nathan Falco, nato dall’amore per Briatore. “È mio figlio l’unico vero amore – ha ...

Elisabetta Gregoraci - vestito super sexy : inequivocabile - gli slip non li ha messi / Guarda : Elisabetta Gregoraci, 38 anni, è sexy come non mai. L'ex di Flavio Briatore indossa su Instagram un abitino di jeans molto ridotto con uno spacco laterale fatto di catene dorate ma da cui si evince l'...