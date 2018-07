LIVE Tour de France 2018 | Albertville-La Rosière Espace San Bernardo in DIRETTA

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : undicesima tappa brevissima - tre GPM per far esplodere la classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo. Una frazione brevissima, ma dura, con salite e discese senza soluzione di continuità. Nella seconda tappa alpina i corridori dovranno infatti scalare in successione Montèe de Bisanne (12,4 km all’8,2%) e Col du Pré (12,6 km al 7,7%), entrambi di Hors Catégorie, poi la Cormet de Roselend (5,7 km al ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Annecy-Le Grand-Bornand. Si scatena la bagarre sulle Alpi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2018, 158.5km da Annecy a Le Grand-Bornand. E’ il primo dei prossimi tre tapponi alpini che si disputeranno nel corso della settimana corrente, con ben tre GPM di prima categoria e il Plateau des Glieres (a 90km dal traguardo), primo HC della 105a edizione della Grande Boucle. A differenza degli anni precedenti, nella rassegna corrente le montagne situate ad Est ...

Tour de France LIVE - Annecy-Le Grand-Bornand in DIRETTA : orario d’inizio della tappa e come vederla in tv : Archiviato il giorno di riposo, si fa sul serio al Tour de France. Oggi va in scena la prima tappa alpina: si parte da Annecy e si arriva a Le-Grand Bornand, per 158.5 km. Tre Gran Premi della Montagna di prima categoria e uno di Hors Categorie: sarà grande battaglia tra i big della classifica generale, che potremo finalmente vedere nel primo vero confronto di questa Grande Boucle. Primo dei cinque GPM di giornata a 19km (Col de Bluffy di quarta ...

LIVE Tour de France 2018 - Arras-Roubaix in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Pavé imprevedibile : Buongiorno e benvenuti con la DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2018: si scrive la storia della Grande Boucle numero 105 con uno dei primi punti di svolta. Infatti si disputa oggi la Arras-Roubaix, di 156,5 chilometri, 21,7 dei quali saranno sull’attesissimo Pavé dell’Inferno del Nord. Quindici settori, con un paio davvero duri, dove i corridori si sfideranno sulle pietre. Doppia sfida oggi: quella per la vittoria di ...

Tour 2018 - la tappa di oggi Arras-Roubaix in diretta LIVE : Non solo la finale del Campionato del Mondo di calcio e l'ultimo atto di Wimbledon in questa domenica 15 luglio. Il Tour de France offre infatti una tappa che potrebbe regalare grandi emozioni, un pezzo di ''Inferno del Nord'' all'interno ...

