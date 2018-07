Il Comparto immobiliare italiano mostra segnali di resistenza - +0 - 21% - : Andamento moderato per l' indice delle società immobiliari in Italia , che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' indice EURO STOXX che viaggia sottotono. Il ...

Si muove in territorio negativo il Comparto immobiliare italiano - -1 - 30% - : Scambi negativi per l' indice delle società immobiliari in Italia , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Real Estate REITs ha aperto a 12.792,96, in ...